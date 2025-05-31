SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Tampang Eng BE
Arfan Fitrananda

Tampang Eng BE

Arfan Fitrananda
0 inceleme
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -3%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
171
Kârla kapanan işlemler:
72 (42.10%)
Zararla kapanan işlemler:
99 (57.89%)
En iyi işlem:
77.48 USD
En kötü işlem:
-23.70 USD
Brüt kâr:
1 367.95 USD (221 567 pips)
Brüt zarar:
-1 383.45 USD (221 455 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (41.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
99.12 USD (4)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
1.98%
Maks. mevduat yükü:
25.08%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
-0.08
Alış işlemleri:
71 (41.52%)
Satış işlemleri:
100 (58.48%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.09 USD
Ortalama kâr:
19.00 USD
Ortalama zarar:
-13.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-90.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-113.99 USD (6)
Aylık büyüme:
3.73%
Yıllık tahmin:
45.23%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
128.79 USD
Maksimum:
189.04 USD (31.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.62% (188.41 USD)
Varlığa göre:
4.03% (17.07 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 171
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -16
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 112
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +77.48 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +41.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -90.64 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real7
9.42 × 152
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
JunoMarkets-Server
17.00 × 2
Exness-MT5Real8
19.89 × 227
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
I've been testing this EA from Jan 1st - 31st May 2025, I got 350%+ return with 4% risk.

Note: don't subscribe. I just post this signal as my EA portfolio.
İnceleme yok
2025.09.23 09:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 02:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 114 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 13:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 01:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 15:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 14:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.06% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 09:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 11:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.08% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 14:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 13:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.11 16:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.04 06:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 14:03
Share of trading days is too low
2025.06.02 14:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.02 13:03
Share of trading days is too low
2025.06.02 13:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.31 23:44
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
