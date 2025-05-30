- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
130
Kârla kapanan işlemler:
121 (93.07%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (6.92%)
En iyi işlem:
6.69 USD
En kötü işlem:
-51.99 USD
Brüt kâr:
363.48 USD (24 995 pips)
Brüt zarar:
-278.35 USD (17 337 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
50 (101.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
101.43 USD (50)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
8.38%
Maks. mevduat yükü:
5.64%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.98
Alış işlemleri:
83 (63.85%)
Satış işlemleri:
47 (36.15%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
0.65 USD
Ortalama kâr:
3.00 USD
Ortalama zarar:
-30.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-51.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-51.99 USD (1)
Aylık büyüme:
7.50%
Yıllık tahmin:
90.95%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
87.22 USD (17.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.98% (87.15 USD)
Varlığa göre:
11.06% (46.50 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|130
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|85
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|7.7K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.69 USD
En kötü işlem: -52 USD
Maksimum ardışık kazanç: 50
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +101.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -51.99 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.38 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.29 × 4399
|
GOMarketsMU-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.15 × 155
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
RoboForex-ECN
|5.26 × 46
|
VantageInternational-Live 4
|5.50 × 2
|
Exness-MT5Real12
|5.67 × 18
|
VantageInternational-Live 10
|6.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|6.00 × 10
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|6.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|6.47 × 875
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.94 × 192
|
Exness-MT5Real26
|6.99 × 142
|
Exness-MT5Real3
|7.17 × 6
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|7.21 × 34
|
Exness-MT5Real31
|7.40 × 144
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
Exness-MT5Real5
|8.00 × 222
|
EightcapGlobal-Live
|8.15 × 53
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
22%
0
0
USD
USD
445
USD
USD
18
100%
130
93%
8%
1.30
0.65
USD
USD
19%
1:500