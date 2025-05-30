SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Gold Surge fusion
Sergey Fateev

Gold Surge fusion

Sergey Fateev
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 22%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
130
Kârla kapanan işlemler:
121 (93.07%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (6.92%)
En iyi işlem:
6.69 USD
En kötü işlem:
-51.99 USD
Brüt kâr:
363.48 USD (24 995 pips)
Brüt zarar:
-278.35 USD (17 337 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
50 (101.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
101.43 USD (50)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
8.38%
Maks. mevduat yükü:
5.64%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.98
Alış işlemleri:
83 (63.85%)
Satış işlemleri:
47 (36.15%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
0.65 USD
Ortalama kâr:
3.00 USD
Ortalama zarar:
-30.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-51.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-51.99 USD (1)
Aylık büyüme:
7.50%
Yıllık tahmin:
90.95%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
87.22 USD (17.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.98% (87.15 USD)
Varlığa göre:
11.06% (46.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 130
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 85
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 7.7K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.69 USD
En kötü işlem: -52 USD
Maksimum ardışık kazanç: 50
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +101.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -51.99 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.38 × 8
FusionMarkets-Live
2.29 × 4399
GOMarketsMU-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
ForexTimeFXTM-Live01
4.15 × 155
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
RoboForex-ECN
5.26 × 46
VantageInternational-Live 4
5.50 × 2
Exness-MT5Real12
5.67 × 18
VantageInternational-Live 10
6.00 × 1
JunoMarkets-Server
6.00 × 10
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
6.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
6.47 × 875
ICMarketsSC-MT5-2
6.94 × 192
Exness-MT5Real26
6.99 × 142
Exness-MT5Real3
7.17 × 6
CapitalPointTrading-MT5-4
7.21 × 34
Exness-MT5Real31
7.40 × 144
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
Exness-MT5Real5
8.00 × 222
EightcapGlobal-Live
8.15 × 53
31 daha fazla...
The EA Gold Surge is working on the account
İnceleme yok
2025.09.15 02:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.79% of days out of 112 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 11:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 12:47
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.97% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 21:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 13:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.33% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 09:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 11:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.26 07:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.11 21:16
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.09 02:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.09 01:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.30 18:57
High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.30 18:57
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.05.30 18:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.30 18:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold Surge fusion
Ayda 30 USD
22%
0
0
USD
445
USD
18
100%
130
93%
8%
1.30
0.65
USD
19%
1:500
