- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
191
Kârla kapanan işlemler:
142 (74.34%)
Zararla kapanan işlemler:
49 (25.65%)
En iyi işlem:
395.69 EUR
En kötü işlem:
-127.44 EUR
Brüt kâr:
2 483.47 EUR (19 388 pips)
Brüt zarar:
-1 469.16 EUR (15 490 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (178.02 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
529.08 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
87.45%
Maks. mevduat yükü:
14.80%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.32
Alış işlemleri:
83 (43.46%)
Satış işlemleri:
108 (56.54%)
Kâr faktörü:
1.69
Beklenen getiri:
5.31 EUR
Ortalama kâr:
17.49 EUR
Ortalama zarar:
-29.98 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-437.33 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-437.33 EUR (4)
Aylık büyüme:
2.89%
Yıllık tahmin:
36.84%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
437.33 EUR (8.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.22% (437.33 EUR)
Varlığa göre:
32.64% (1 728.98 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|77
|AUDCAD
|74
|AUDNZD
|40
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|435
|AUDCAD
|468
|AUDNZD
|253
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|245
|AUDCAD
|807
|AUDNZD
|2.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +395.69 EUR
En kötü işlem: -127 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +178.02 EUR
Maksimum ardışık zarar: -437.33 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Buenas,
Os presento un Robot mas seguimiento personal, que funciona mas de 3 años generando un extra.
Gracias
Atentamente Nico
Os presento un Robot mas seguimiento personal, que funciona mas de 3 años generando un extra.
Gracias
Atentamente Nico
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
23%
0
0
USD
USD
5.4K
EUR
EUR
20
100%
191
74%
87%
1.69
5.31
EUR
EUR
33%
1:500