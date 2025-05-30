SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Inversion3
Nicolas Pereyma

Inversion3

Nicolas Pereyma
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 23%
VantageInternational-Live 12
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
191
Kârla kapanan işlemler:
142 (74.34%)
Zararla kapanan işlemler:
49 (25.65%)
En iyi işlem:
395.69 EUR
En kötü işlem:
-127.44 EUR
Brüt kâr:
2 483.47 EUR (19 388 pips)
Brüt zarar:
-1 469.16 EUR (15 490 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (178.02 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
529.08 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
87.45%
Maks. mevduat yükü:
14.80%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.32
Alış işlemleri:
83 (43.46%)
Satış işlemleri:
108 (56.54%)
Kâr faktörü:
1.69
Beklenen getiri:
5.31 EUR
Ortalama kâr:
17.49 EUR
Ortalama zarar:
-29.98 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-437.33 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-437.33 EUR (4)
Aylık büyüme:
2.89%
Yıllık tahmin:
36.84%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
437.33 EUR (8.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.22% (437.33 EUR)
Varlığa göre:
32.64% (1 728.98 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 77
AUDCAD 74
AUDNZD 40
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 435
AUDCAD 468
AUDNZD 253
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 245
AUDCAD 807
AUDNZD 2.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +395.69 EUR
En kötü işlem: -127 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +178.02 EUR
Maksimum ardışık zarar: -437.33 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 11
2.33 × 3
Axi-US06-Live
13.61 × 123
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Buenas,

Os presento un Robot mas seguimiento personal, que funciona mas de 3 años generando un extra.

Gracias
Atentamente Nico
İnceleme yok
2025.07.23 13:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.02 04:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.30 12:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.30 12:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Inversion3
Ayda 30 USD
23%
0
0
USD
5.4K
EUR
20
100%
191
74%
87%
1.69
5.31
EUR
33%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.