İşlemler:
44
Kârla kapanan işlemler:
26 (59.09%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (40.91%)
En iyi işlem:
52.90 USD
En kötü işlem:
-44.06 USD
Brüt kâr:
824.55 USD (54 477 pips)
Brüt zarar:
-524.31 USD (33 321 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (182.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
238.86 USD (6)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
35.42%
Maks. mevduat yükü:
5.20%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.47
Alış işlemleri:
27 (61.36%)
Satış işlemleri:
17 (38.64%)
Kâr faktörü:
1.57
Beklenen getiri:
6.82 USD
Ortalama kâr:
31.71 USD
Ortalama zarar:
-29.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-160.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-160.30 USD (4)
Aylık büyüme:
-0.42%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
33.28 USD
Maksimum:
204.42 USD (13.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.56% (204.42 USD)
Varlığa göre:
3.10% (41.86 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|300
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|21K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +52.90 USD
En kötü işlem: -44 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +182.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -160.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 530
|
Tickmill-Live
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.83 × 8219
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3437
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 3441
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1919
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
|
VantageFX-Live
|7.33 × 3
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.80 × 5
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|8.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|9.00 × 4
|
Exness-MT5Real6
|10.40 × 30
İnceleme yok
