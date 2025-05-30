SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Jago Forex Automation 4
Muchamad Isya Rafiqi

Jago Forex Automation 4

Muchamad Isya Rafiqi
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 8%
ValburyAsiaFutures-Real
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
271
Kârla kapanan işlemler:
212 (78.22%)
Zararla kapanan işlemler:
59 (21.77%)
En iyi işlem:
119.85 USD
En kötü işlem:
-35.45 USD
Brüt kâr:
1 769.24 USD (182 402 pips)
Brüt zarar:
-514.98 USD (45 968 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (62.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
269.28 USD (6)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
50.32%
Maks. mevduat yükü:
0.70%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
12.49
Alış işlemleri:
266 (98.15%)
Satış işlemleri:
5 (1.85%)
Kâr faktörü:
3.44
Beklenen getiri:
4.63 USD
Ortalama kâr:
8.35 USD
Ortalama zarar:
-8.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-100.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-100.46 USD (4)
Aylık büyüme:
1.61%
Yıllık tahmin:
19.48%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
100.46 USD (1.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.69% (100.46 USD)
Varlığa göre:
7.08% (1 035.81 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.v2 270
AUDNZD.v2 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.v2 1.3K
AUDNZD.v2 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.v2 138K
AUDNZD.v2 22
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +119.85 USD
En kötü işlem: -35 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +62.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -100.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ValburyAsiaFutures-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

DLR Acc Valbury Asia Futures
İnceleme yok
2025.09.02 12:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.29 12:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 07:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 15:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 17:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.30 07:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

