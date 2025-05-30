SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MYKhadamSuperScalper
Yazid Bin Ab Jalil

MYKhadamSuperScalper

Yazid Bin Ab Jalil
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 114%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
192
Kârla kapanan işlemler:
174 (90.62%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (9.38%)
En iyi işlem:
98.36 USD
En kötü işlem:
-45.88 USD
Brüt kâr:
539.66 USD (21 610 pips)
Brüt zarar:
-320.09 USD (15 889 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (93.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
107.84 USD (6)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
97.78%
Maks. mevduat yükü:
6585.24%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.33
Alış işlemleri:
101 (52.60%)
Satış işlemleri:
91 (47.40%)
Kâr faktörü:
1.69
Beklenen getiri:
1.14 USD
Ortalama kâr:
3.10 USD
Ortalama zarar:
-17.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-81.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-85.12 USD (2)
Aylık büyüme:
3.57%
Yıllık tahmin:
43.28%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
94.24 USD (22.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.27% (94.24 USD)
Varlığa göre:
99.79% (322.14 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 107
AUDUSD 60
EURGBP 23
GOLD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 119
AUDUSD 60
EURGBP 27
GOLD 14
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 2.6K
AUDUSD 4.7K
EURGBP -3K
GOLD 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +98.36 USD
En kötü işlem: -46 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +93.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -81.39 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live05
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
DooFintech-Live 5
0.12 × 182
XMGlobal-Real 18
0.17 × 100
XMGlobal-Real 21
0.23 × 108
XMGlobal-Real 27
0.37 × 214
XMGlobal-Real 26
0.50 × 2
XMGlobal-Real 8
0.64 × 382
BlackBullMarkets-Live
1.07 × 14
Valutrades-Real
3.50 × 8
XMGlobal-Real 35
4.25 × 20
This is Forex signal manage by Goblin FX - Mykhadam super scalper system. Low risk trading system. 
Kopyala

