SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Surveys777
andris avsejevs

Surveys777

andris avsejevs
0 inceleme
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -14%
FXCM-GBPReal01
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
325
Kârla kapanan işlemler:
144 (44.30%)
Zararla kapanan işlemler:
181 (55.69%)
En iyi işlem:
46.51 GBP
En kötü işlem:
-30.24 GBP
Brüt kâr:
719.03 GBP (66 254 pips)
Brüt zarar:
-757.01 GBP (62 558 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (46.98 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
65.97 GBP (5)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
86.81%
Maks. mevduat yükü:
99.76%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
-0.23
Alış işlemleri:
198 (60.92%)
Satış işlemleri:
127 (39.08%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.12 GBP
Ortalama kâr:
4.99 GBP
Ortalama zarar:
-4.18 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-40.26 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-57.56 GBP (6)
Aylık büyüme:
7.62%
Yıllık tahmin:
92.50%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
147.01 GBP
Maksimum:
165.96 GBP (139.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.06% (165.96 GBP)
Varlığa göre:
7.69% (43.28 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 109
EURUSD 73
GBPJPY 57
USDJPY 34
EURGBP 16
XAUUSD 10
UK100 9
NAS100 8
EURJPY 5
GBPAUD 2
USOil 1
GBPCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD -66
EURUSD -72
GBPJPY 67
USDJPY 22
EURGBP 3
XAUUSD -8
UK100 -19
NAS100 8
EURJPY -1
GBPAUD 27
USOil -3
GBPCHF -8
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -2.6K
EURUSD -755
GBPJPY 8.3K
USDJPY 184
EURGBP 351
XAUUSD -1.3K
UK100 -11K
NAS100 9.9K
EURJPY -120
GBPAUD 1.4K
USOil -274
GBPCHF -217
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +46.51 GBP
En kötü işlem: -30 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +46.98 GBP
Maksimum ardışık zarar: -40.26 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXCM-GBPReal01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FXCMEU-GBPReal01
0.67 × 15
DVMarketsLimited-Main Server
1.44 × 66
FXCM-GBPReal01
1.69 × 628
IFSMarketsLimited-Main Server
1.75 × 65
FXChoice-Classic Live
2.45 × 40
ICMCapitalUK-Real
2.87 × 31
MEXIntGroup-Real
3.07 × 14
AmanaCapital-Real
5.13 × 8
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Medium/long term trades. No scalping

İnceleme yok
2025.09.19 05:10
No swaps are charged on the signal account
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.09 08:40
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.11 20:30
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 13:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.23 16:34
No swaps are charged on the signal account
2025.06.17 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 17:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.04 14:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.29 15:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.29 15:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Surveys777
Ayda 30 USD
-14%
0
0
USD
1.1K
GBP
18
0%
325
44%
87%
0.94
-0.12
GBP
28%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.