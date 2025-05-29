- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
325
Kârla kapanan işlemler:
144 (44.30%)
Zararla kapanan işlemler:
181 (55.69%)
En iyi işlem:
46.51 GBP
En kötü işlem:
-30.24 GBP
Brüt kâr:
719.03 GBP (66 254 pips)
Brüt zarar:
-757.01 GBP (62 558 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (46.98 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
65.97 GBP (5)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
86.81%
Maks. mevduat yükü:
99.76%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
-0.23
Alış işlemleri:
198 (60.92%)
Satış işlemleri:
127 (39.08%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.12 GBP
Ortalama kâr:
4.99 GBP
Ortalama zarar:
-4.18 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-40.26 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-57.56 GBP (6)
Aylık büyüme:
7.62%
Yıllık tahmin:
92.50%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
147.01 GBP
Maksimum:
165.96 GBP (139.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.06% (165.96 GBP)
Varlığa göre:
7.69% (43.28 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|109
|EURUSD
|73
|GBPJPY
|57
|USDJPY
|34
|EURGBP
|16
|XAUUSD
|10
|UK100
|9
|NAS100
|8
|EURJPY
|5
|GBPAUD
|2
|USOil
|1
|GBPCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-66
|EURUSD
|-72
|GBPJPY
|67
|USDJPY
|22
|EURGBP
|3
|XAUUSD
|-8
|UK100
|-19
|NAS100
|8
|EURJPY
|-1
|GBPAUD
|27
|USOil
|-3
|GBPCHF
|-8
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-2.6K
|EURUSD
|-755
|GBPJPY
|8.3K
|USDJPY
|184
|EURGBP
|351
|XAUUSD
|-1.3K
|UK100
|-11K
|NAS100
|9.9K
|EURJPY
|-120
|GBPAUD
|1.4K
|USOil
|-274
|GBPCHF
|-217
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +46.51 GBP
En kötü işlem: -30 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +46.98 GBP
Maksimum ardışık zarar: -40.26 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXCM-GBPReal01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
FXCMEU-GBPReal01
|0.67 × 15
|
DVMarketsLimited-Main Server
|1.44 × 66
|
FXCM-GBPReal01
|1.69 × 628
|
IFSMarketsLimited-Main Server
|1.75 × 65
|
FXChoice-Classic Live
|2.45 × 40
|
ICMCapitalUK-Real
|2.87 × 31
|
MEXIntGroup-Real
|3.07 × 14
|
AmanaCapital-Real
|5.13 × 8
Medium/long term trades. No scalping
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-14%
0
0
USD
USD
1.1K
GBP
GBP
18
0%
325
44%
87%
0.94
-0.12
GBP
GBP
28%
1:100