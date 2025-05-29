SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / GoldY0888
Man Long Yin

GoldY0888

Man Long Yin
0 inceleme
Güvenilirlik
32 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 143%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 188
Kârla kapanan işlemler:
870 (73.23%)
Zararla kapanan işlemler:
318 (26.77%)
En iyi işlem:
30.36 USD
En kötü işlem:
-64.65 USD
Brüt kâr:
5 537.57 USD (250 187 pips)
Brüt zarar:
-5 171.53 USD (235 733 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (190.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
190.25 USD (22)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
15.64%
Maks. mevduat yükü:
29.68%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.39
Alış işlemleri:
710 (59.76%)
Satış işlemleri:
478 (40.24%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.31 USD
Ortalama kâr:
6.37 USD
Ortalama zarar:
-16.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-322.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-322.45 USD (8)
Aylık büyüme:
-10.95%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
935.47 USD (64.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
64.55% (935.47 USD)
Varlığa göre:
22.09% (143.02 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1188
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 366
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 14K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +30.36 USD
En kötü işlem: -65 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +190.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -322.45 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3415
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
CapitalPointTrading-MT5-4
1.43 × 28
ICMarketsAU-Live
1.66 × 135
Exness-MT5Real7
1.71 × 76
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real17
2.06 × 17
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
86 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.26 21:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 10:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 12:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 12:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.01 02:22
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.29% of days out of 163 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 02:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 18:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 17:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 16:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 08:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 09:50
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 13:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 12:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 14:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 12:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.08 14:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 07:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 11:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 07:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GoldY0888
Ayda 30 USD
143%
0
0
USD
622
USD
32
92%
1 188
73%
16%
1.07
0.31
USD
65%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.