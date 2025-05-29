- Büyüme
İşlemler:
1 188
Kârla kapanan işlemler:
870 (73.23%)
Zararla kapanan işlemler:
318 (26.77%)
En iyi işlem:
30.36 USD
En kötü işlem:
-64.65 USD
Brüt kâr:
5 537.57 USD (250 187 pips)
Brüt zarar:
-5 171.53 USD (235 733 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (190.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
190.25 USD (22)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
15.64%
Maks. mevduat yükü:
29.68%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.39
Alış işlemleri:
710 (59.76%)
Satış işlemleri:
478 (40.24%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.31 USD
Ortalama kâr:
6.37 USD
Ortalama zarar:
-16.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-322.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-322.45 USD (8)
Aylık büyüme:
-10.95%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
935.47 USD (64.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
64.55% (935.47 USD)
Varlığa göre:
22.09% (143.02 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1188
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|366
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|14K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +30.36 USD
En kötü işlem: -65 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +190.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -322.45 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3415
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.43 × 28
|
ICMarketsAU-Live
|1.66 × 135
|
Exness-MT5Real7
|1.71 × 76
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real17
|2.06 × 17
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
143%
0
0
USD
USD
622
USD
USD
32
92%
1 188
73%
16%
1.07
0.31
USD
USD
65%
1:500