Fassha Aderani Ertanto

Fassha 1

Fassha Aderani Ertanto
0 inceleme
16 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -49%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
390
Kârla kapanan işlemler:
139 (35.64%)
Zararla kapanan işlemler:
251 (64.36%)
En iyi işlem:
149.13 USD
En kötü işlem:
-119.93 USD
Brüt kâr:
9 836.77 USD (396 411 pips)
Brüt zarar:
-10 952.82 USD (431 134 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (475.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
698.56 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
91.54%
Maks. mevduat yükü:
9.46%
En son işlem:
8 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.44
Alış işlemleri:
220 (56.41%)
Satış işlemleri:
170 (43.59%)
Kâr faktörü:
0.90
Beklenen getiri:
-2.86 USD
Ortalama kâr:
70.77 USD
Ortalama zarar:
-43.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-693.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-709.67 USD (11)
Aylık büyüme:
21.66%
Yıllık tahmin:
262.82%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 460.75 USD
Maksimum:
2 551.26 USD (71.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
74.75% (2 551.26 USD)
Varlığa göre:
19.37% (274.62 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 378
GBPJPY 3
CHFJPY 3
EURJPY 3
AUDJPY 2
GBPUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -1K
GBPJPY -25
CHFJPY -29
EURJPY -25
AUDJPY -14
GBPUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -22K
GBPJPY -3.4K
CHFJPY -4K
EURJPY -3.4K
AUDJPY -2K
GBPUSD -8
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +149.13 USD
En kötü işlem: -120 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +475.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -693.59 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 17
OctaFX-Real9
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
287 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.25 21:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 04:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.16 15:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.14 03:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.13 23:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 15:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.09 01:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.08 15:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 15:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.08 14:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 15:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 11:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 02:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.04 05:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.02 00:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 07:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.29 23:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.29 22:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 01:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 01:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
