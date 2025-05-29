SinyallerBölümler
Surya Gede

Optimax

Surya Gede
0 inceleme
Güvenilirlik
27 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 14%
Monex-Server5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 918
Kârla kapanan işlemler:
2 297 (78.71%)
Zararla kapanan işlemler:
621 (21.28%)
En iyi işlem:
715.68 USD
En kötü işlem:
-328.35 USD
Brüt kâr:
15 760.24 USD (675 899 pips)
Brüt zarar:
-11 906.58 USD (639 564 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
63 (172.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 184.56 USD (20)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
73.93%
Maks. mevduat yükü:
1.07%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
1.13
Alış işlemleri:
1 816 (62.23%)
Satış işlemleri:
1 102 (37.77%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
1.32 USD
Ortalama kâr:
6.86 USD
Ortalama zarar:
-19.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-1 633.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 633.33 USD (16)
Aylık büyüme:
-13.19%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
40.59 USD
Maksimum:
3 399.32 USD (11.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.19% (3 399.32 USD)
Varlığa göre:
6.10% (713.98 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.m 2897
EURUSD.m 21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.m 3.8K
EURUSD.m 34
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.m 36K
EURUSD.m 61
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +715.68 USD
En kötü işlem: -328 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +172.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 633.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Server5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.24 06:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 10:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 13:56
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.85% of days out of 165 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 12:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 11:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 12:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 13:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 09:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 01:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 12:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 10:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 09:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 05:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.04 06:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 15:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 21:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.09 16:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.09 15:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.02 09:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.02 05:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
