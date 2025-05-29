- Büyüme
İşlemler:
229
Kârla kapanan işlemler:
98 (42.79%)
Zararla kapanan işlemler:
131 (57.21%)
En iyi işlem:
403.36 GBP
En kötü işlem:
-468.58 GBP
Brüt kâr:
12 423.38 GBP (1 622 506 pips)
Brüt zarar:
-12 192.16 GBP (1 263 721 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (1 315.97 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
1 315.97 GBP (8)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
66.55%
Maks. mevduat yükü:
47.27%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
0.08
Alış işlemleri:
198 (86.46%)
Satış işlemleri:
31 (13.54%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
1.01 GBP
Ortalama kâr:
126.77 GBP
Ortalama zarar:
-93.07 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-1 050.44 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-1 050.44 GBP (10)
Aylık büyüme:
11.54%
Yıllık tahmin:
140.08%
Algo alım-satım:
61%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 700.89 GBP
Maksimum:
2 855.10 GBP (64.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.32% (2 853.72 GBP)
Varlığa göre:
6.78% (472.74 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|HK50
|28
|EURUSD
|27
|XAGUSD
|24
|DE40
|16
|BTCUSD
|14
|UST10Y_Z5
|14
|JP225
|13
|USTEC
|11
|ES35
|9
|ETHUSD
|8
|US500
|7
|GBPUSD
|6
|USDJPY
|5
|USDCHF
|5
|AUDUSD
|4
|UK100
|2
|EURJPY
|2
|AUDSGD
|1
|GBPJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.7K
|HK50
|-80
|EURUSD
|203
|XAGUSD
|-526
|DE40
|-1.1K
|BTCUSD
|207
|UST10Y_Z5
|-22
|JP225
|1.6K
|USTEC
|29
|ES35
|563
|ETHUSD
|-555
|US500
|-548
|GBPUSD
|-353
|USDJPY
|-300
|USDCHF
|-129
|AUDUSD
|-96
|UK100
|-3
|EURJPY
|-274
|AUDSGD
|-14
|GBPJPY
|-97
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|21K
|HK50
|28K
|EURUSD
|1.3K
|XAGUSD
|-1.1K
|DE40
|-114K
|BTCUSD
|201K
|UST10Y_Z5
|169
|JP225
|262K
|USTEC
|19K
|ES35
|23K
|ETHUSD
|-55K
|US500
|-22K
|GBPUSD
|-1.3K
|USDJPY
|-1.7K
|USDCHF
|349
|AUDUSD
|-338
|UK100
|-60
|EURJPY
|-799
|AUDSGD
|-9
|GBPJPY
|-591
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +403.36 GBP
En kötü işlem: -469 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +1 315.97 GBP
Maksimum ardışık zarar: -1 050.44 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 22
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
itexsys-Platform
|0.13 × 8
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
Exness-MT5Real10
|0.24 × 17
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.50 × 12
|
OxSecurities-Live
|0.60 × 5
|
VantageInternational-Live 4
|0.70 × 92
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.73 × 14614
|
ICMarketsSC-MT5
|1.87 × 369
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|2.03 × 581
Multi-Time-Frame Confirmation
All timeframes aligned + volume-based signals for optimal intraday entries
Adaptive Risk Management
Predefined risk per trade; volatility-adjusted stops & profit targets
Model Ensemble
Independent models spanning multiple asset classes
Continuous Re-Tuning
Models retrained in real time to adapt to evolving market conditions and regimes
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
14%
0
0
USD
USD
8.5K
GBP
GBP
23
61%
229
42%
67%
1.01
1.01
GBP
GBP
30%
1:500