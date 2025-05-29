SinyallerBölümler
Harry George Wynn Williams

MM Ultra Trend

Harry George Wynn Williams
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 14%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
229
Kârla kapanan işlemler:
98 (42.79%)
Zararla kapanan işlemler:
131 (57.21%)
En iyi işlem:
403.36 GBP
En kötü işlem:
-468.58 GBP
Brüt kâr:
12 423.38 GBP (1 622 506 pips)
Brüt zarar:
-12 192.16 GBP (1 263 721 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (1 315.97 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
1 315.97 GBP (8)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
66.55%
Maks. mevduat yükü:
47.27%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
0.08
Alış işlemleri:
198 (86.46%)
Satış işlemleri:
31 (13.54%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
1.01 GBP
Ortalama kâr:
126.77 GBP
Ortalama zarar:
-93.07 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-1 050.44 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-1 050.44 GBP (10)
Aylık büyüme:
11.54%
Yıllık tahmin:
140.08%
Algo alım-satım:
61%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 700.89 GBP
Maksimum:
2 855.10 GBP (64.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.32% (2 853.72 GBP)
Varlığa göre:
6.78% (472.74 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 32
HK50 28
EURUSD 27
XAGUSD 24
DE40 16
BTCUSD 14
UST10Y_Z5 14
JP225 13
USTEC 11
ES35 9
ETHUSD 8
US500 7
GBPUSD 6
USDJPY 5
USDCHF 5
AUDUSD 4
UK100 2
EURJPY 2
AUDSGD 1
GBPJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.7K
HK50 -80
EURUSD 203
XAGUSD -526
DE40 -1.1K
BTCUSD 207
UST10Y_Z5 -22
JP225 1.6K
USTEC 29
ES35 563
ETHUSD -555
US500 -548
GBPUSD -353
USDJPY -300
USDCHF -129
AUDUSD -96
UK100 -3
EURJPY -274
AUDSGD -14
GBPJPY -97
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 21K
HK50 28K
EURUSD 1.3K
XAGUSD -1.1K
DE40 -114K
BTCUSD 201K
UST10Y_Z5 169
JP225 262K
USTEC 19K
ES35 23K
ETHUSD -55K
US500 -22K
GBPUSD -1.3K
USDJPY -1.7K
USDCHF 349
AUDUSD -338
UK100 -60
EURJPY -799
AUDSGD -9
GBPJPY -591
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +403.36 GBP
En kötü işlem: -469 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +1 315.97 GBP
Maksimum ardışık zarar: -1 050.44 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 2
Weltrade-Real
0.00 × 17
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 22
VantageFX-Live
0.00 × 4
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
itexsys-Platform
0.13 × 8
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.24 × 17
OctaFX-Real2
0.25 × 4
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.50 × 12
OxSecurities-Live
0.60 × 5
VantageInternational-Live 4
0.70 × 92
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsSC-MT5-2
1.73 × 14614
ICMarketsSC-MT5
1.87 × 369
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
FusionMarkets-Live
2.03 × 581
84 daha fazla...
Multi-Time-Frame Confirmation
All timeframes aligned + volume-based signals for optimal intraday entries

Adaptive Risk Management
Predefined risk per trade; volatility-adjusted stops & profit targets

Model Ensemble
Independent models spanning multiple asset classes

Continuous Re-Tuning
Models retrained in real time to adapt to evolving market conditions and regimes 


İnceleme yok
2025.09.07 23:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.72% of days out of 138 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 07:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 17:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.06 13:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.06 12:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.04 15:45
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 04:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.29 04:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
