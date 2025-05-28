SinyallerBölümler
PhoenixFxAtm
Jonathan David Hardisty

PhoenixFxAtm

Jonathan David Hardisty
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
3 / 13K USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 208%
OctaFX-Real
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 403
Kârla kapanan işlemler:
1 343 (95.72%)
Zararla kapanan işlemler:
60 (4.28%)
En iyi işlem:
113.09 USD
En kötü işlem:
-30.71 USD
Brüt kâr:
8 768.98 USD (324 217 pips)
Brüt zarar:
-730.11 USD (27 661 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
231 (1 208.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 208.02 USD (231)
Sharpe oranı:
0.73
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
14.40%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
31.82
Alış işlemleri:
983 (70.06%)
Satış işlemleri:
420 (29.94%)
Kâr faktörü:
12.01
Beklenen getiri:
5.73 USD
Ortalama kâr:
6.53 USD
Ortalama zarar:
-12.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-252.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-252.60 USD (13)
Aylık büyüme:
27.92%
Yıllık tahmin:
338.81%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
252.60 USD (7.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.62% (252.60 USD)
Varlığa göre:
33.06% (2 929.31 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 1403
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY 8K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY 297K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

InstaForex-Singapore.com
0.00 × 6
RoboForex-Pro-5
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
OctaFX-Real3
0.00 × 4
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 1
RangeMarkets-Real2
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 20
Just2Trade-Real2
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 4
ICMarkets-Live15
0.00 × 71
Pepperstone-01
0.00 × 6
Pepperstone-04
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 9
Armada-Live
0.00 × 4
Pepperstone-Edge03
0.00 × 6
COFX-Real
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 2
Pepperstone-EDGE04
0.00 × 6
ICMarkets-Live
0.14 × 7
ExcelMarketsNZ-Live
0.17 × 6
Pepperstone-Edge01
0.20 × 15
ICMarkets-Live3
0.20 × 25
OctaFX-Real
0.24 × 383
93 daha fazla...
Phoenix Fx ATM Kopya Ticaret Kanalına Hoş Geldiniz

Amacım, zamanla birlikte hesaplarımızı büyütmektir. Bu, çabuk zengin olma ticaret sistemi değil!

Sadece GBPJPY'yi 1 dakikada işlem yapıyorum, aynı anda en fazla 14 açık pozisyonum var ve piyasa koşullarına bağlı olarak 120-200 pip kar alıyorum. Pozisyonlar, Take Profit'e ulaşana kadar tutulur, bu nedenle işlemler günlerce veya hatta haftalarca açık kalabilir, ben onları "manuel olarak" kapatmadıkça çünkü Take Profit'e ulaşmaları olası değildir ve yeni bir işlem için bir pozisyonu boşaltmak amacıyla.

Bu stratejiyi başarılı bir şekilde ticaret yapmak için, doğru hesaplanmış bir lot büyüklüğü ile işlem yapmalısınız, aksi takdirde marj çağrısı alma riskiyle karşı karşıya kalırsınız!

Lütfen işlem yapmayı düşündüğünüz tutara (veya bunun katına) ayarlanmış bir demo hesabı kullanın VE kaldıracınızın 500 olarak ayarlandığından emin olun çünkü tüm kopya hesapları bu kaldıraçta ayarlanmıştır.

İstediğiniz lot büyüklüğünde 14 işlem açın ve Marj Seviyenizin %800'ün altına düşmediğinden emin olun. Bu, haberler, gap yukarı/aşağı açılışlar veya pozisyonlarımıza karşı büyük piyasa hareketleri nedeniyle işlemlerde sıkıştığımız durumlarda bize biraz alan sağlayacaktır. Lot boyutunu, 14 işlemin tamamı yaklaşık %800 seviyesine gelene kadar ayarlayın.

Bu, marj çağrısı almamanızı garanti etmez, ancak bu stratejiyi ticaret yaparken riski yönetmek için bizi daha iyi bir konuma getirir.

Açık işlemleriniz bu %'nin altına düşerse, %'nizi izleyin çünkü %500'ün altına düştüğünde marj çağrısından korunmak için fon eklemeniz gerekecek. Alternatif olarak, bazı işlemleri kapatabilir ve zararı realize edebilirsiniz, ancak brokerinizin tüm işlemlerinizi zorla kapatıp bu zararları realize etmesinden kurtulmuş olursunuz.

Not Edin:
Katıldığınız zamana bağlı olarak, 14 pozisyonumun hepsi dolu olduğu için bir süre ticaret yapamayabilirsiniz ve yalnızca bu ticaretlerden biri kapandığında ve yeni bir pozisyon açıldığında ticaret alacaksınız.

Kopyaladığınız için teşekkürler ve hesaplarımızı birlikte büyütelim.

PhoenixFxAtm

PhoenixFxAtm

Not: Yakın gelecekte diğer brokerler ve sosyal ticaret siteleri ve uygulamalarıyla hesaplar açacağım.


İnceleme yok
2025.09.25 12:35
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 10:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 14:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 13:57
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:200
2025.09.15 11:45
No swaps are charged
2025.09.15 11:45
No swaps are charged
2025.09.15 01:09
No swaps are charged on the signal account
2025.09.14 14:32
No swaps are charged
2025.09.14 14:32
No swaps are charged
2025.09.09 10:55
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 09:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 00:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.08.18 22:13
No swaps are charged on the signal account
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.11 19:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 10:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 06:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.