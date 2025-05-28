- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 403
Kârla kapanan işlemler:
1 343 (95.72%)
Zararla kapanan işlemler:
60 (4.28%)
En iyi işlem:
113.09 USD
En kötü işlem:
-30.71 USD
Brüt kâr:
8 768.98 USD (324 217 pips)
Brüt zarar:
-730.11 USD (27 661 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
231 (1 208.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 208.02 USD (231)
Sharpe oranı:
0.73
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
14.40%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
31.82
Alış işlemleri:
983 (70.06%)
Satış işlemleri:
420 (29.94%)
Kâr faktörü:
12.01
Beklenen getiri:
5.73 USD
Ortalama kâr:
6.53 USD
Ortalama zarar:
-12.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-252.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-252.60 USD (13)
Aylık büyüme:
27.92%
Yıllık tahmin:
338.81%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
252.60 USD (7.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.62% (252.60 USD)
Varlığa göre:
33.06% (2 929.31 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|1403
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPJPY
|8K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPJPY
|297K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +113.09 USD
En kötü işlem: -31 USD
Maksimum ardışık kazanç: 231
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +1 208.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -252.60 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
InstaForex-Singapore.com
|0.00 × 6
|
RoboForex-Pro-5
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 4
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 1
|
RangeMarkets-Real2
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 20
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 71
|
Pepperstone-01
|0.00 × 6
|
Pepperstone-04
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 9
|
Armada-Live
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 6
|
COFX-Real
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-EDGE04
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live
|0.14 × 7
|
ExcelMarketsNZ-Live
|0.17 × 6
|
Pepperstone-Edge01
|0.20 × 15
|
ICMarkets-Live3
|0.20 × 25
|
OctaFX-Real
|0.24 × 383
Phoenix Fx ATM Kopya Ticaret Kanalına Hoş Geldiniz
Amacım, zamanla birlikte hesaplarımızı büyütmektir. Bu, çabuk zengin olma ticaret sistemi değil!
Sadece GBPJPY'yi 1 dakikada işlem yapıyorum, aynı anda en fazla 14 açık pozisyonum var ve piyasa koşullarına bağlı olarak 120-200 pip kar alıyorum. Pozisyonlar, Take Profit'e ulaşana kadar tutulur, bu nedenle işlemler günlerce veya hatta haftalarca açık kalabilir, ben onları "manuel olarak" kapatmadıkça çünkü Take Profit'e ulaşmaları olası değildir ve yeni bir işlem için bir pozisyonu boşaltmak amacıyla.
Bu stratejiyi başarılı bir şekilde ticaret yapmak için, doğru hesaplanmış bir lot büyüklüğü ile işlem yapmalısınız, aksi takdirde marj çağrısı alma riskiyle karşı karşıya kalırsınız!
Lütfen işlem yapmayı düşündüğünüz tutara (veya bunun katına) ayarlanmış bir demo hesabı kullanın VE kaldıracınızın 500 olarak ayarlandığından emin olun çünkü tüm kopya hesapları bu kaldıraçta ayarlanmıştır.
İstediğiniz lot büyüklüğünde 14 işlem açın ve Marj Seviyenizin %800'ün altına düşmediğinden emin olun. Bu, haberler, gap yukarı/aşağı açılışlar veya pozisyonlarımıza karşı büyük piyasa hareketleri nedeniyle işlemlerde sıkıştığımız durumlarda bize biraz alan sağlayacaktır. Lot boyutunu, 14 işlemin tamamı yaklaşık %800 seviyesine gelene kadar ayarlayın.
Bu, marj çağrısı almamanızı garanti etmez, ancak bu stratejiyi ticaret yaparken riski yönetmek için bizi daha iyi bir konuma getirir.
Açık işlemleriniz bu %'nin altına düşerse, %'nizi izleyin çünkü %500'ün altına düştüğünde marj çağrısından korunmak için fon eklemeniz gerekecek. Alternatif olarak, bazı işlemleri kapatabilir ve zararı realize edebilirsiniz, ancak brokerinizin tüm işlemlerinizi zorla kapatıp bu zararları realize etmesinden kurtulmuş olursunuz.
Not Edin:
Katıldığınız zamana bağlı olarak, 14 pozisyonumun hepsi dolu olduğu için bir süre ticaret yapamayabilirsiniz ve yalnızca bu ticaretlerden biri kapandığında ve yeni bir pozisyon açıldığında ticaret alacaksınız.
Kopyaladığınız için teşekkürler ve hesaplarımızı birlikte büyütelim.
PhoenixFxAtm
Not: Yakın gelecekte diğer brokerler ve sosyal ticaret siteleri ve uygulamalarıyla hesaplar açacağım. Octa ile olmayanlar için, kaydolmak için https://octa.click/bzEt4Ot2PVa?ib=18833095 adresini kullanın.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
208%
3
13K
USD
USD
13K
USD
USD
19
95%
1 403
95%
100%
12.01
5.73
USD
USD
33%
1:100