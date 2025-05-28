- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
138
Kârla kapanan işlemler:
109 (78.98%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (21.01%)
En iyi işlem:
17.76 USD
En kötü işlem:
-40.23 USD
Brüt kâr:
798.48 USD (34 038 pips)
Brüt zarar:
-344.90 USD (14 120 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (69.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
69.12 USD (9)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
3.13%
Maks. mevduat yükü:
36.22%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
53 dakika
Düzelme faktörü:
7.29
Alış işlemleri:
65 (47.10%)
Satış işlemleri:
73 (52.90%)
Kâr faktörü:
2.32
Beklenen getiri:
3.29 USD
Ortalama kâr:
7.33 USD
Ortalama zarar:
-11.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-62.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-62.22 USD (3)
Aylık büyüme:
23.67%
Yıllık tahmin:
287.17%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
62.22 USD (10.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.74% (62.22 USD)
Varlığa göre:
24.19% (125.34 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|138
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|454
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|20K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17.76 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +69.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -62.22 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EightcapLtd-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|1.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|1.44 × 131
|
EightcapLtd-Real-4
|1.77 × 2370
|
VantageFX-Live 1
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.86 × 73
|
EightcapLtd-Real2
|3.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|3.00 × 12
|
Exness-Real2
|5.65 × 111
|
RoboForex-Pro-5
|7.00 × 924
|
XMGlobal-Real 8
|12.67 × 460
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 35 USD
162%
0
0
USD
USD
607
USD
USD
18
100%
138
78%
3%
2.31
3.29
USD
USD
24%
1:500