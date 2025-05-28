SinyallerBölümler
Thanh Cong Le

AU A3C

Thanh Cong Le
0 inceleme
Güvenilirlik
112 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 8%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
437
Kârla kapanan işlemler:
361 (82.60%)
Zararla kapanan işlemler:
76 (17.39%)
En iyi işlem:
133.04 USD
En kötü işlem:
-35.97 USD
Brüt kâr:
1 368.42 USD (115 095 pips)
Brüt zarar:
-626.93 USD (33 493 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (27.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
147.63 USD (15)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
57.38%
Maks. mevduat yükü:
3.34%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
7.80
Alış işlemleri:
231 (52.86%)
Satış işlemleri:
206 (47.14%)
Kâr faktörü:
2.18
Beklenen getiri:
1.70 USD
Ortalama kâr:
3.79 USD
Ortalama zarar:
-8.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-95.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-95.01 USD (4)
Aylık büyüme:
0.28%
Yıllık tahmin:
3.74%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.15 USD
Maksimum:
95.12 USD (0.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.96% (96.06 USD)
Varlığa göre:
0.78% (78.32 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD 435
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD 744
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD 19K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +133.04 USD
En kötü işlem: -36 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +27.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -95.01 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-MT5 12
10.20 × 5
İnceleme yok
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.