Yi Jian Feng

Trend bb

Yi Jian Feng
0 inceleme
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 3000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -68%
Exness-MT5Real5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 126
Kârla kapanan işlemler:
664 (58.96%)
Zararla kapanan işlemler:
462 (41.03%)
En iyi işlem:
705.47 USD
En kötü işlem:
-2 426.94 USD
Brüt kâr:
131 586.59 USD (8 767 272 pips)
Brüt zarar:
-152 819.90 USD (8 379 933 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (2 536.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 047.17 USD (13)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
77.00%
Maks. mevduat yükü:
16.21%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
49
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.94
Alış işlemleri:
595 (52.84%)
Satış işlemleri:
531 (47.16%)
Kâr faktörü:
0.86
Beklenen getiri:
-18.86 USD
Ortalama kâr:
198.17 USD
Ortalama zarar:
-330.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-191.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 960.64 USD (4)
Aylık büyüme:
5.60%
Yıllık tahmin:
67.94%
Algo alım-satım:
80%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
22 297.58 USD
Maksimum:
22 637.62 USD (967.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
78.14% (22 628.18 USD)
Varlığa göre:
18.12% (3 067.25 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSDz 607
XAUUSDz 393
USDJPYz 29
JP225z 20
US30z 20
USTECz 16
US500z 15
EURUSDz 13
GBPUSDz 12
ETHUSDz 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSDz -13K
XAUUSDz 874
USDJPYz -322
JP225z -3.2K
US30z 318
USTECz -570
US500z -437
EURUSDz 1.1K
GBPUSDz -6.3K
ETHUSDz 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSDz 417K
XAUUSDz 95K
USDJPYz -975
JP225z -26K
US30z 4.8K
USTECz -86K
US500z -11K
EURUSDz 817
GBPUSDz -6.8K
ETHUSDz 379
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +705.47 USD
En kötü işlem: -2 427 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +2 536.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -191.81 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.20 15:18
No swaps are charged on the signal account
2025.07.28 17:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.25 07:07
No swaps are charged
2025.07.25 07:07
No swaps are charged
2025.07.22 15:38
No swaps are charged on the signal account
2025.07.01 15:13
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.26 13:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.26 11:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.26 07:06
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.26 05:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.26 03:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 22:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 14:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.17 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.17 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 04:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 02:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.15 21:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
