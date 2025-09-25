Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5 0.00 × 1 Exness-MT5Real 0.00 × 3 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 1 OneRoyal-Server 0.00 × 1 RoboForex-ECN 0.15 × 33 VTMarkets-Live 0.21 × 14 Darwinex-Live 0.40 × 1716 AmanaCapital-Live 0.63 × 875 Pepperstone-MT5-Live01 0.67 × 126 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 0.67 × 3 ForexTimeFXTM-Live01 0.94 × 17 TickmillUK-Live 1.00 × 5 PrimeCodex-MT5 1.03 × 438 TradeMaxGlobal-Live 1.25 × 71 ICMarketsSC-MT5 1.56 × 36 SMCapitalMarkets-Live2 2.00 × 1 XMGlobal-MT5 2 2.19 × 26 HFMarketsGlobal-Live1 2.50 × 2 BlackBullMarkets-Live 3.00 × 1 Ava-Real 1-MT5 3.00 × 4 VantageFXInternational-Live 3.17 × 35 Swissquote-Server 3.45 × 60 AdmiralMarkets-Live 3.60 × 295 KuberaCapitalMarkets-Server 3.95 × 37 BCS5-Real 4.00 × 3 14 daha fazla...