İşlemler:
222
Kârla kapanan işlemler:
109 (49.09%)
Zararla kapanan işlemler:
113 (50.90%)
En iyi işlem:
6 305.61 USD
En kötü işlem:
-3 143.96 USD
Brüt kâr:
122 252.18 USD (95 248 pips)
Brüt zarar:
-62 885.70 USD (50 643 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (3 349.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13 658.91 USD (6)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
86.63%
Maks. mevduat yükü:
6.97%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
4.37
Alış işlemleri:
220 (99.10%)
Satış işlemleri:
2 (0.90%)
Kâr faktörü:
1.94
Beklenen getiri:
267.42 USD
Ortalama kâr:
1 121.58 USD
Ortalama zarar:
-556.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-2 062.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 787.40 USD (6)
Aylık büyüme:
3.73%
Yıllık tahmin:
43.90%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 157.74 USD
Maksimum:
13 584.65 USD (9.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.76% (13 584.65 USD)
Varlığa göre:
1.93% (2 912.26 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|SP500
|175
|XAUUSD
|13
|EURUSD
|6
|USDCHF
|5
|USDJPY
|4
|NVDA
|4
|AMD
|3
|AAPL
|2
|USDCAD
|1
|XAGUSD
|1
|AMZN
|1
|META
|1
|BRKb
|1
|GOOGL
|1
|MSFT
|1
|NZDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|NDX
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|SP500
|43K
|XAUUSD
|-1.2K
|EURUSD
|712
|USDCHF
|640
|USDJPY
|-756
|NVDA
|7.1K
|AMD
|2.6K
|AAPL
|2.3K
|USDCAD
|-45
|XAGUSD
|1.3K
|AMZN
|438
|META
|33
|BRKb
|-165
|GOOGL
|1.6K
|MSFT
|1.4K
|NZDUSD
|433
|GBPUSD
|9
|NDX
|-26
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|SP500
|22K
|XAUUSD
|7.1K
|EURUSD
|-427
|USDCHF
|576
|USDJPY
|-3.7K
|NVDA
|8.2K
|AMD
|2.5K
|AAPL
|2K
|USDCAD
|0
|XAGUSD
|777
|AMZN
|749
|META
|420
|BRKb
|50
|GOOGL
|1.9K
|MSFT
|2.2K
|NZDUSD
|146
|GBPUSD
|8
|NDX
|-15
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6 305.61 USD
En kötü işlem: -3 144 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +3 349.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 062.07 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
Darwinex-Live
|0.40 × 1716
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.67 × 126
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.67 × 3
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
TickmillUK-Live
|1.00 × 5
|
PrimeCodex-MT5
|1.03 × 438
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.25 × 71
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.19 × 26
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|3.00 × 4
|
VantageFXInternational-Live
|3.17 × 35
|
Swissquote-Server
|3.45 × 60
|
AdmiralMarkets-Live
|3.60 × 295
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.95 × 37
|
BCS5-Real
|4.00 × 3
This system identifies oversold market conditions. I primarily trade the S&P 500 but occasionally also trade stocks when the conditions suit.
I use IC market platform and I can not copy signals. Maybe it is not compatible with SP500 code