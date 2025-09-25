SinyallerBölümler
SPX 500 System
John Louis Harrow

SPX 500 System

John Louis Harrow
1 inceleme
Güvenilirlik
68 hafta
1 / 95K USD
büyüme başlangıcı: 2024 59%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
222
Kârla kapanan işlemler:
109 (49.09%)
Zararla kapanan işlemler:
113 (50.90%)
En iyi işlem:
6 305.61 USD
En kötü işlem:
-3 143.96 USD
Brüt kâr:
122 252.18 USD (95 248 pips)
Brüt zarar:
-62 885.70 USD (50 643 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (3 349.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13 658.91 USD (6)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
86.63%
Maks. mevduat yükü:
6.97%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
4.37
Alış işlemleri:
220 (99.10%)
Satış işlemleri:
2 (0.90%)
Kâr faktörü:
1.94
Beklenen getiri:
267.42 USD
Ortalama kâr:
1 121.58 USD
Ortalama zarar:
-556.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-2 062.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 787.40 USD (6)
Aylık büyüme:
3.73%
Yıllık tahmin:
43.90%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 157.74 USD
Maksimum:
13 584.65 USD (9.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.76% (13 584.65 USD)
Varlığa göre:
1.93% (2 912.26 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
SP500 175
XAUUSD 13
EURUSD 6
USDCHF 5
USDJPY 4
NVDA 4
AMD 3
AAPL 2
USDCAD 1
XAGUSD 1
AMZN 1
META 1
BRKb 1
GOOGL 1
MSFT 1
NZDUSD 1
GBPUSD 1
NDX 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
SP500 43K
XAUUSD -1.2K
EURUSD 712
USDCHF 640
USDJPY -756
NVDA 7.1K
AMD 2.6K
AAPL 2.3K
USDCAD -45
XAGUSD 1.3K
AMZN 438
META 33
BRKb -165
GOOGL 1.6K
MSFT 1.4K
NZDUSD 433
GBPUSD 9
NDX -26
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
SP500 22K
XAUUSD 7.1K
EURUSD -427
USDCHF 576
USDJPY -3.7K
NVDA 8.2K
AMD 2.5K
AAPL 2K
USDCAD 0
XAGUSD 777
AMZN 749
META 420
BRKb 50
GOOGL 1.9K
MSFT 2.2K
NZDUSD 146
GBPUSD 8
NDX -15
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6 305.61 USD
En kötü işlem: -3 144 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +3 349.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 062.07 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
Darwinex-Live
0.40 × 1716
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.67 × 126
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.67 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
TickmillUK-Live
1.00 × 5
PrimeCodex-MT5
1.03 × 438
TradeMaxGlobal-Live
1.25 × 71
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.19 × 26
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
3.00 × 4
VantageFXInternational-Live
3.17 × 35
Swissquote-Server
3.45 × 60
AdmiralMarkets-Live
3.60 × 295
KuberaCapitalMarkets-Server
3.95 × 37
BCS5-Real
4.00 × 3
14 daha fazla...
This system identifies oversold market conditions. I primarily trade the S&P 500 but occasionally also trade stocks when the conditions suit.
Ortalama derecelendirme:
Tung Hoang
45
Tung Hoang 2025.09.25 00:52 
 

I use IC market platform and I can not copy signals. Maybe it is not compatible with SP500 code

2025.09.15 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 22:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 18:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 20:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 14:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 20:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 13:51
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 2.02% of days out of 397 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.13 19:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 13:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 19:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 20:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.28 13:03
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 2.03% of days out of 345 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 13:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SPX 500 System
Ayda 50 USD
59%
1
95K
USD
162K
USD
68
0%
222
49%
87%
1.94
267.42
USD
10%
1:200
