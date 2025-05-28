- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 171
Kârla kapanan işlemler:
607 (51.83%)
Zararla kapanan işlemler:
564 (48.16%)
En iyi işlem:
167.28 GBP
En kötü işlem:
-74.84 GBP
Brüt kâr:
3 354.69 GBP (19 201 218 pips)
Brüt zarar:
-3 603.49 GBP (25 334 870 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (133.22 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
181.07 GBP (2)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
84.06%
Maks. mevduat yükü:
19.36%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
-0.22
Alış işlemleri:
728 (62.17%)
Satış işlemleri:
443 (37.83%)
Kâr faktörü:
0.93
Beklenen getiri:
-0.21 GBP
Ortalama kâr:
5.53 GBP
Ortalama zarar:
-6.39 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-90.27 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-170.17 GBP (3)
Aylık büyüme:
5.05%
Yıllık tahmin:
61.21%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
456.65 GBP
Maksimum:
1 121.61 GBP (51.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.33% (1 121.61 GBP)
Varlığa göre:
46.69% (469.68 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|590
|XAUUSDi
|440
|GBPUSDi
|44
|AUDCADi
|20
|USDJPYi
|16
|EURNZDi
|13
|EURUSDi
|10
|CHFJPYi
|9
|NZDCADi
|7
|AUDUSDi
|6
|GBPJPYi
|4
|AUDJPYi
|4
|EURJPYi
|3
|NZDUSDi
|3
|EURAUDi
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-161
|XAUUSDi
|-273
|GBPUSDi
|46
|AUDCADi
|-5
|USDJPYi
|-6
|EURNZDi
|38
|EURUSDi
|2
|CHFJPYi
|44
|NZDCADi
|2
|AUDUSDi
|6
|GBPJPYi
|-42
|AUDJPYi
|20
|EURJPYi
|-4
|NZDUSDi
|3
|EURAUDi
|9
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-6.1M
|XAUUSDi
|256
|GBPUSDi
|2.3K
|AUDCADi
|-1.3K
|USDJPYi
|-659
|EURNZDi
|7.1K
|EURUSDi
|238
|CHFJPYi
|6.9K
|NZDCADi
|129
|AUDUSDi
|699
|GBPJPYi
|-6.6K
|AUDJPYi
|2.9K
|EURJPYi
|-587
|NZDUSDi
|295
|EURAUDi
|1.5K
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +167.28 GBP
En kötü işlem: -75 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +133.22 GBP
Maksimum ardışık zarar: -90.27 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
