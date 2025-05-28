SinyallerBölümler
Savell Martin

BlackBull FastWay

0 inceleme
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -23%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 171
Kârla kapanan işlemler:
607 (51.83%)
Zararla kapanan işlemler:
564 (48.16%)
En iyi işlem:
167.28 GBP
En kötü işlem:
-74.84 GBP
Brüt kâr:
3 354.69 GBP (19 201 218 pips)
Brüt zarar:
-3 603.49 GBP (25 334 870 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (133.22 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
181.07 GBP (2)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
84.06%
Maks. mevduat yükü:
19.36%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
-0.22
Alış işlemleri:
728 (62.17%)
Satış işlemleri:
443 (37.83%)
Kâr faktörü:
0.93
Beklenen getiri:
-0.21 GBP
Ortalama kâr:
5.53 GBP
Ortalama zarar:
-6.39 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-90.27 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-170.17 GBP (3)
Aylık büyüme:
5.05%
Yıllık tahmin:
61.21%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
456.65 GBP
Maksimum:
1 121.61 GBP (51.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.33% (1 121.61 GBP)
Varlığa göre:
46.69% (469.68 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 590
XAUUSDi 440
GBPUSDi 44
AUDCADi 20
USDJPYi 16
EURNZDi 13
EURUSDi 10
CHFJPYi 9
NZDCADi 7
AUDUSDi 6
GBPJPYi 4
AUDJPYi 4
EURJPYi 3
NZDUSDi 3
EURAUDi 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -161
XAUUSDi -273
GBPUSDi 46
AUDCADi -5
USDJPYi -6
EURNZDi 38
EURUSDi 2
CHFJPYi 44
NZDCADi 2
AUDUSDi 6
GBPJPYi -42
AUDJPYi 20
EURJPYi -4
NZDUSDi 3
EURAUDi 9
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -6.1M
XAUUSDi 256
GBPUSDi 2.3K
AUDCADi -1.3K
USDJPYi -659
EURNZDi 7.1K
EURUSDi 238
CHFJPYi 6.9K
NZDCADi 129
AUDUSDi 699
GBPJPYi -6.6K
AUDJPYi 2.9K
EURJPYi -587
NZDUSDi 295
EURAUDi 1.5K
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +167.28 GBP
En kötü işlem: -75 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +133.22 GBP
Maksimum ardışık zarar: -90.27 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.08 07:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 02:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 21:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 18:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 18:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.22 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 09:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 05:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 03:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 02:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 16:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 14:18
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 02:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 01:46
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 23:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 21:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 14:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 09:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
