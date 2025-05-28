SinyallerBölümler
- Reni

Magic Sand Currency

- Reni
0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 151%
FBS-Real-6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
366
Kârla kapanan işlemler:
266 (72.67%)
Zararla kapanan işlemler:
100 (27.32%)
En iyi işlem:
356.73 USD
En kötü işlem:
-36.54 USD
Brüt kâr:
3 112.69 USD (65 652 pips)
Brüt zarar:
-1 095.50 USD (71 994 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (58.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 226.57 USD (6)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
83.73%
Maks. mevduat yükü:
43.60%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
3.81
Alış işlemleri:
161 (43.99%)
Satış işlemleri:
205 (56.01%)
Kâr faktörü:
2.84
Beklenen getiri:
5.51 USD
Ortalama kâr:
11.70 USD
Ortalama zarar:
-10.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-529.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-529.02 USD (21)
Aylık büyüme:
1.68%
Yıllık tahmin:
20.40%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
529.02 USD (16.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.26% (529.02 USD)
Varlığa göre:
69.07% (1 606.93 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 207
GBPUSD 153
archived 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 410
GBPUSD 381
archived 1.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 16K
GBPUSD -22K
archived 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +356.73 USD
En kötü işlem: -37 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +58.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -529.02 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
OctaFX-Real
0.00 × 3
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
JustForex-Live
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 130
0.00 × 1
Ava-Real 3
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
TurnkeyFX-Demo
0.00 × 16
LQD1-Live01
0.00 × 1
Klimex-Live
0.00 × 5
FXCC-Live
0.00 × 2
241 daha fazla...
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.