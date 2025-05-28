- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
366
Kârla kapanan işlemler:
266 (72.67%)
Zararla kapanan işlemler:
100 (27.32%)
En iyi işlem:
356.73 USD
En kötü işlem:
-36.54 USD
Brüt kâr:
3 112.69 USD (65 652 pips)
Brüt zarar:
-1 095.50 USD (71 994 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (58.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 226.57 USD (6)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
83.73%
Maks. mevduat yükü:
43.60%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
3.81
Alış işlemleri:
161 (43.99%)
Satış işlemleri:
205 (56.01%)
Kâr faktörü:
2.84
Beklenen getiri:
5.51 USD
Ortalama kâr:
11.70 USD
Ortalama zarar:
-10.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-529.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-529.02 USD (21)
Aylık büyüme:
1.68%
Yıllık tahmin:
20.40%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
529.02 USD (16.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.26% (529.02 USD)
Varlığa göre:
69.07% (1 606.93 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|207
|GBPUSD
|153
|archived
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|410
|GBPUSD
|381
|archived
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|16K
|GBPUSD
|-22K
|archived
|0
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +356.73 USD
En kötü işlem: -37 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +58.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -529.02 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real
|0.00 × 3
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
JustForex-Live
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 130
|0.00 × 1
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
TurnkeyFX-Demo
|0.00 × 16
|
LQD1-Live01
|0.00 × 1
|
Klimex-Live
|0.00 × 5
|
FXCC-Live
|0.00 × 2
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
151%
0
0
USD
USD
3.5K
USD
USD
24
98%
366
72%
84%
2.84
5.51
USD
USD
69%
1:500