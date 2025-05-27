- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 671
Kârla kapanan işlemler:
1 983 (74.24%)
Zararla kapanan işlemler:
688 (25.76%)
En iyi işlem:
229.63 USD
En kötü işlem:
-509.28 USD
Brüt kâr:
8 859.57 USD (417 796 pips)
Brüt zarar:
-8 669.21 USD (379 094 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (43.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
359.28 USD (3)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
156.98%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
163
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.07
Alış işlemleri:
1 338 (50.09%)
Satış işlemleri:
1 333 (49.91%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.07 USD
Ortalama kâr:
4.47 USD
Ortalama zarar:
-12.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-68.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 854.59 USD (4)
Aylık büyüme:
-42.74%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 726.17 USD (34.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
45.59% (2 726.17 USD)
Varlığa göre:
87.48% (2 780.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|535
|GBPUSD
|436
|EURUSD
|425
|USDCAD
|236
|AUDCAD
|199
|NZDCAD
|197
|AUDUSD
|188
|AUDCHF
|132
|EURCHF
|126
|EURGBP
|102
|AUDNZD
|95
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPCAD
|172
|GBPUSD
|614
|EURUSD
|906
|USDCAD
|304
|AUDCAD
|238
|NZDCAD
|246
|AUDUSD
|300
|AUDCHF
|252
|EURCHF
|213
|EURGBP
|37
|AUDNZD
|-3.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPCAD
|-17K
|GBPUSD
|-6.1K
|EURUSD
|9.3K
|USDCAD
|16K
|AUDCAD
|14K
|NZDCAD
|19K
|AUDUSD
|14K
|AUDCHF
|14K
|EURCHF
|13K
|EURGBP
|-2.2K
|AUDNZD
|-35K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +229.63 USD
En kötü işlem: -509 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +43.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -68.45 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.13 × 15
|
ICMarketsSC-Live19
|0.38 × 24
|
ICMarketsEU-Live17
|0.39 × 18
|
ICMarketsSC-Live20
|0.42 × 12
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.43 × 7
|
ICMarketsSC-Live24
|0.60 × 25
|
ICMarketsSC-Live05
|0.61 × 157
|
Exness-Real17
|0.64 × 22
|
ICMarketsSC-Live22
|0.70 × 145
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 226
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ICMarketsSC-Live16
|0.82 × 882
|
ICMarketsSC-Live07
|0.85 × 366
|
ICMarketsSC-Live18
|0.89 × 150
|
ICMarketsSC-Live26
|0.91 × 717
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
ICMarketsSC-Live23
|0.93 × 12117
|
ICMarketsSC-Live09
|0.95 × 453
|
VantageInternational-Live 14
|1.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live32
|1.00 × 16
|
ICMarketsSC-Live25
|1.00 × 4602
İnceleme yok