Bier Sukhamongkolsawat

WBLK_ICM

Bier Sukhamongkolsawat
0 inceleme
18 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -14%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 671
Kârla kapanan işlemler:
1 983 (74.24%)
Zararla kapanan işlemler:
688 (25.76%)
En iyi işlem:
229.63 USD
En kötü işlem:
-509.28 USD
Brüt kâr:
8 859.57 USD (417 796 pips)
Brüt zarar:
-8 669.21 USD (379 094 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (43.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
359.28 USD (3)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
156.98%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
163
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.07
Alış işlemleri:
1 338 (50.09%)
Satış işlemleri:
1 333 (49.91%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.07 USD
Ortalama kâr:
4.47 USD
Ortalama zarar:
-12.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-68.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 854.59 USD (4)
Aylık büyüme:
-42.74%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 726.17 USD (34.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
45.59% (2 726.17 USD)
Varlığa göre:
87.48% (2 780.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPCAD 535
GBPUSD 436
EURUSD 425
USDCAD 236
AUDCAD 199
NZDCAD 197
AUDUSD 188
AUDCHF 132
EURCHF 126
EURGBP 102
AUDNZD 95
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPCAD 172
GBPUSD 614
EURUSD 906
USDCAD 304
AUDCAD 238
NZDCAD 246
AUDUSD 300
AUDCHF 252
EURCHF 213
EURGBP 37
AUDNZD -3.1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPCAD -17K
GBPUSD -6.1K
EURUSD 9.3K
USDCAD 16K
AUDCAD 14K
NZDCAD 19K
AUDUSD 14K
AUDCHF 14K
EURCHF 13K
EURGBP -2.2K
AUDNZD -35K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +229.63 USD
En kötü işlem: -509 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +43.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -68.45 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.13 × 15
ICMarketsSC-Live19
0.38 × 24
ICMarketsEU-Live17
0.39 × 18
ICMarketsSC-Live20
0.42 × 12
VantageFXInternational-Live 2
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live24
0.60 × 25
ICMarketsSC-Live05
0.61 × 157
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live16
0.82 × 882
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
ICMarketsSC-Live18
0.89 × 150
ICMarketsSC-Live26
0.91 × 717
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live23
0.93 × 12117
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 453
VantageInternational-Live 14
1.00 × 7
ICMarketsSC-Live32
1.00 × 16
ICMarketsSC-Live25
1.00 × 4602
83 daha fazla...
2025.09.24 07:09
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.23 21:33
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 20:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 18:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 11:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 08:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 15:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 08:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.08.17 22:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 21:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 00:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 09:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 15:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.28 05:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.28 04:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
