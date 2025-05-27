- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
75
Kârla kapanan işlemler:
42 (56.00%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (44.00%)
En iyi işlem:
88 536.00 JPY
En kötü işlem:
-80 808.00 JPY
Brüt kâr:
1 133 244.00 JPY (6 789 pips)
Brüt zarar:
-918 176.00 JPY (5 460 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (163 464.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
163 464.00 JPY (4)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
3.65%
Maks. mevduat yükü:
20.68%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.95
Alış işlemleri:
38 (50.67%)
Satış işlemleri:
37 (49.33%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
2 867.57 JPY
Ortalama kâr:
26 982.00 JPY
Ortalama zarar:
-27 823.52 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-92 232.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-92 232.00 JPY (2)
Aylık büyüme:
2.00%
Yıllık tahmin:
27.55%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
29 534.00 JPY
Maksimum:
226 464.00 JPY (19.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.61% (226 464.00 JPY)
Varlığa göre:
4.58% (47 040.00 JPY)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|75
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.15 × 13
|
Exness-Real7
|0.43 × 58
|
Exness-Real6
|0.51 × 255
|
Exness-Real4
|1.33 × 6
|
FxPro.com-Real01
|1.43 × 7
|
DPrimeVU-Live 7
|3.33 × 3
|
XM.COM-Real 2
|3.73 × 11
