Yusuke Hoshino

Hinokami Kagura EXNS

Yusuke Hoshino
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
Ayda 70 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 22%
Exness-Real7
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
75
Kârla kapanan işlemler:
42 (56.00%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (44.00%)
En iyi işlem:
88 536.00 JPY
En kötü işlem:
-80 808.00 JPY
Brüt kâr:
1 133 244.00 JPY (6 789 pips)
Brüt zarar:
-918 176.00 JPY (5 460 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (163 464.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
163 464.00 JPY (4)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
3.65%
Maks. mevduat yükü:
20.68%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.95
Alış işlemleri:
38 (50.67%)
Satış işlemleri:
37 (49.33%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
2 867.57 JPY
Ortalama kâr:
26 982.00 JPY
Ortalama zarar:
-27 823.52 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-92 232.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-92 232.00 JPY (2)
Aylık büyüme:
2.00%
Yıllık tahmin:
27.55%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
29 534.00 JPY
Maksimum:
226 464.00 JPY (19.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.61% (226 464.00 JPY)
Varlığa göre:
4.58% (47 040.00 JPY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 75
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +88 536.00 JPY
En kötü işlem: -80 808 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +163 464.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -92 232.00 JPY

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TurnkeyFX-Live
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
Exness-Real
0.15 × 13
Exness-Real7
0.43 × 58
Exness-Real6
0.51 × 255
Exness-Real4
1.33 × 6
FxPro.com-Real01
1.43 × 7
DPrimeVU-Live 7
3.33 × 3
XM.COM-Real 2
3.73 × 11
İnceleme yok
2025.07.23 00:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 01:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 01:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 01:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 01:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.19 00:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.06 00:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 04:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 01:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 14:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.27 14:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.