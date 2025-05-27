- Büyüme
İşlemler:
105
Kârla kapanan işlemler:
70 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (33.33%)
En iyi işlem:
5.66 USD
En kötü işlem:
-8.58 USD
Brüt kâr:
86.08 USD (5 494 pips)
Brüt zarar:
-65.71 USD (2 879 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (11.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13.15 USD (5)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
11.28%
Maks. mevduat yükü:
8.24%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
41 dakika
Düzelme faktörü:
0.52
Alış işlemleri:
61 (58.10%)
Satış işlemleri:
44 (41.90%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
0.19 USD
Ortalama kâr:
1.23 USD
Ortalama zarar:
-1.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-3.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.48 USD (2)
Aylık büyüme:
19.90%
Yıllık tahmin:
241.47%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
36.88 USD
Maksimum:
39.32 USD (19.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.42% (39.32 USD)
Varlığa göre:
4.01% (7.61 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|47
|GBPUSD
|30
|EURUSD
|23
|XAUUSD
|5
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|-2
|GBPUSD
|31
|EURUSD
|-27
|XAUUSD
|18
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|433
|GBPUSD
|1.2K
|EURUSD
|-727
|XAUUSD
|1.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.66 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +11.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.81 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
PurpleTradingSC-02Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
Exness-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 22
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 3
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
AltairInc-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live15
|0.48 × 23
|
FusionMarkets-Live
|0.71 × 123
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
FusionMarkets-Live 2
|1.88 × 8
|
Coinexx-Demo
|2.00 × 1
|
BroctagonPrimeMarkets-Live
|4.00 × 8
|
FXPIG-LIVE
|4.87 × 15
|
IronFXBM-Real9
|5.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|5.46 × 95
|
ICMarketsSC-Live31
|6.38 × 8
|
FBS-Real-4
|6.50 × 4
|
BDSwissGlobal-Real03
|7.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|7.60 × 5
|
Just2Trade-Real
|10.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live8
|12.60 × 30
|
RoboForex-Pro-2
|13.07 × 14
30-50 usd= 0.01
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 35 USD
10%
0
0
USD
USD
220
USD
USD
18
100%
105
66%
11%
1.30
0.19
USD
USD
19%
1:500