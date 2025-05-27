- Büyüme
İşlemler:
886
Kârla kapanan işlemler:
405 (45.71%)
Zararla kapanan işlemler:
481 (54.29%)
En iyi işlem:
957.66 EUR
En kötü işlem:
-446.29 EUR
Brüt kâr:
78 072.34 EUR (11 008 112 pips)
Brüt zarar:
-68 318.26 EUR (11 456 092 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (1 448.95 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
2 535.64 EUR (9)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
93.05%
Maks. mevduat yükü:
54.15%
En son işlem:
28 dakika önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
1.09
Alış işlemleri:
746 (84.20%)
Satış işlemleri:
140 (15.80%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
11.01 EUR
Ortalama kâr:
192.77 EUR
Ortalama zarar:
-142.03 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-1 669.09 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 808.32 EUR (9)
Aylık büyüme:
50.32%
Yıllık tahmin:
610.60%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 051.64 EUR
Maksimum:
8 942.28 EUR (90.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
83.64% (8 941.94 EUR)
Varlığa göre:
22.97% (637.95 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|375
|BTCUSD
|219
|ETHUSD
|82
|US500
|77
|GBPJPY
|40
|US30
|39
|USTEC
|31
|GOOG.NAS
|10
|MSFT.NAS
|7
|AAPL.NAS
|6
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|16K
|BTCUSD
|-803
|ETHUSD
|1.9K
|US500
|1.1K
|GBPJPY
|-1.9K
|US30
|-2.3K
|USTEC
|-3.5K
|GOOG.NAS
|841
|MSFT.NAS
|341
|AAPL.NAS
|-420
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|115K
|BTCUSD
|-341K
|ETHUSD
|77K
|US500
|58K
|GBPJPY
|-23K
|US30
|-159K
|USTEC
|-173K
|GOOG.NAS
|608
|MSFT.NAS
|746
|AAPL.NAS
|-3.6K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +957.66 EUR
En kötü işlem: -446 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +1 448.95 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 669.09 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.44 × 41
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.50 × 12
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.33 × 67
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.44 × 208
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
7%
0
0
USD
USD
20K
EUR
EUR
38
99%
886
45%
93%
1.14
11.01
EUR
EUR
84%
1:500