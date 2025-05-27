SinyallerBölümler
Lukas Adamec

ICMarkets live

Lukas Adamec
0 inceleme
Güvenilirlik
38 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 7%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
886
Kârla kapanan işlemler:
405 (45.71%)
Zararla kapanan işlemler:
481 (54.29%)
En iyi işlem:
957.66 EUR
En kötü işlem:
-446.29 EUR
Brüt kâr:
78 072.34 EUR (11 008 112 pips)
Brüt zarar:
-68 318.26 EUR (11 456 092 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (1 448.95 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
2 535.64 EUR (9)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
93.05%
Maks. mevduat yükü:
54.15%
En son işlem:
28 dakika önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
1.09
Alış işlemleri:
746 (84.20%)
Satış işlemleri:
140 (15.80%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
11.01 EUR
Ortalama kâr:
192.77 EUR
Ortalama zarar:
-142.03 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-1 669.09 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 808.32 EUR (9)
Aylık büyüme:
50.32%
Yıllık tahmin:
610.60%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 051.64 EUR
Maksimum:
8 942.28 EUR (90.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
83.64% (8 941.94 EUR)
Varlığa göre:
22.97% (637.95 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 375
BTCUSD 219
ETHUSD 82
US500 77
GBPJPY 40
US30 39
USTEC 31
GOOG.NAS 10
MSFT.NAS 7
AAPL.NAS 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 16K
BTCUSD -803
ETHUSD 1.9K
US500 1.1K
GBPJPY -1.9K
US30 -2.3K
USTEC -3.5K
GOOG.NAS 841
MSFT.NAS 341
AAPL.NAS -420
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 115K
BTCUSD -341K
ETHUSD 77K
US500 58K
GBPJPY -23K
US30 -159K
USTEC -173K
GOOG.NAS 608
MSFT.NAS 746
AAPL.NAS -3.6K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +957.66 EUR
En kötü işlem: -446 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +1 448.95 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 669.09 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OctaFX-Real
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
VantageFX-Live
0.00 × 4
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
OxSecurities-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 9
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-5
0.44 × 41
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.50 × 12
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.33 × 67
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.44 × 208
72 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.29 12:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.28 18:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 16:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.39% of days out of 259 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 18:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.39% of days out of 254 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 07:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.23 16:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 00:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 198 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 14:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 13:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 16:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 13:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 196 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.20 23:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.20 23:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.27 13:44
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.43% of days out of 140 days of the signal's entire lifetime.
