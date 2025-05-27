- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
38
Kârla kapanan işlemler:
15 (39.47%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (60.53%)
En iyi işlem:
299.00 USD
En kötü işlem:
-1 039.00 USD
Brüt kâr:
2 513.30 USD (41 648 pips)
Brüt zarar:
-2 914.84 USD (34 688 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (523.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
523.55 USD (4)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
17.09%
Maks. mevduat yükü:
126.60%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
-0.30
Alış işlemleri:
23 (60.53%)
Satış işlemleri:
15 (39.47%)
Kâr faktörü:
0.86
Beklenen getiri:
-10.57 USD
Ortalama kâr:
167.55 USD
Ortalama zarar:
-126.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-1 293.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 293.47 USD (4)
Aylık büyüme:
-53.69%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
850.04 USD
Maksimum:
1 355.46 USD (90.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
90.04% (1 355.46 USD)
Varlığa göre:
63.33% (753.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-402
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|7K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +299.00 USD
En kötü işlem: -1 039 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +523.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 293.47 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-40%
0
0
USD
USD
598
USD
USD
22
0%
38
39%
17%
0.86
-10.57
USD
USD
90%
1:200