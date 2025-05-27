SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Nobunaga GF
Yusuke Hoshino

Nobunaga GF

Yusuke Hoshino
0 inceleme
Güvenilirlik
115 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 30%
GaitameFinest-S2-Main
1:25
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 521
Kârla kapanan işlemler:
941 (61.86%)
Zararla kapanan işlemler:
580 (38.13%)
En iyi işlem:
51 045.00 JPY
En kötü işlem:
-117 301.00 JPY
Brüt kâr:
4 910 287.00 JPY (140 620 pips)
Brüt zarar:
-4 436 008.00 JPY (135 766 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (71 968.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
176 860.00 JPY (10)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
9.06%
Maks. mevduat yükü:
60.62%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.68
Alış işlemleri:
814 (53.52%)
Satış işlemleri:
707 (46.48%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
311.82 JPY
Ortalama kâr:
5 218.16 JPY
Ortalama zarar:
-7 648.29 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-60 428.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-163 488.00 JPY (7)
Aylık büyüme:
-3.19%
Yıllık tahmin:
-38.77%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14 373.00 JPY
Maksimum:
696 977.00 JPY (41.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.52% (696 977.00 JPY)
Varlığa göre:
3.87% (102 501.00 JPY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 1427
EURJPY 35
GBPJPY 23
EURUSD 22
AUDJPY 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 4.2K
EURJPY -11
GBPJPY -4
EURUSD -16
AUDJPY -1
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 8.3K
EURJPY -1.3K
GBPJPY -759
EURUSD -1.3K
AUDJPY -257
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +51 045.00 JPY
En kötü işlem: -117 301 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +71 968.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -60 428.00 JPY

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GaitameFinest-S2-Main" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tradeview-Live
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
xChief-Demo
0.24 × 38
Tickmill-Live08
0.24 × 95
ICMarketsSC-Live25
0.28 × 107
TitanFX-01
0.31 × 875
ICMarkets-Live10
0.41 × 186
Tradeview-Markets Live 2
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.52 × 286
ICMarkets-Live03
1.00 × 1
Exness-Real2
1.00 × 4
QtradeFX-Live2
1.47 × 162
GaitameFinest-S2-Demo
1.49 × 645
ICMarketsSC-Live07
1.51 × 59
GaitameFinest-S2-Main
1.66 × 6428
ICMarketsSC-Live10
1.84 × 793
ICMarketsSC-Live18
2.00 × 18
Ava-Demo 2
2.33 × 3
Exness-Real4
2.33 × 3
Weltrade-Live
2.53 × 167
CMCMarkets1-Singapore
2.60 × 57
Coinexx-Live
2.96 × 52
KOT-Live2
3.64 × 14
FBS-Real-4
4.00 × 1
3 daha fazla...
İnceleme yok
2025.07.09 19:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 04:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 14:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.27 14:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.27 14:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.27 14:41
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 1.92% of days out of 676 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.26 21:10
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.26 21:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.26 21:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.