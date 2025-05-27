- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 521
Kârla kapanan işlemler:
941 (61.86%)
Zararla kapanan işlemler:
580 (38.13%)
En iyi işlem:
51 045.00 JPY
En kötü işlem:
-117 301.00 JPY
Brüt kâr:
4 910 287.00 JPY (140 620 pips)
Brüt zarar:
-4 436 008.00 JPY (135 766 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (71 968.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
176 860.00 JPY (10)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
9.06%
Maks. mevduat yükü:
60.62%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.68
Alış işlemleri:
814 (53.52%)
Satış işlemleri:
707 (46.48%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
311.82 JPY
Ortalama kâr:
5 218.16 JPY
Ortalama zarar:
-7 648.29 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-60 428.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-163 488.00 JPY (7)
Aylık büyüme:
-3.19%
Yıllık tahmin:
-38.77%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14 373.00 JPY
Maksimum:
696 977.00 JPY (41.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.52% (696 977.00 JPY)
Varlığa göre:
3.87% (102 501.00 JPY)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1427
|EURJPY
|35
|GBPJPY
|23
|EURUSD
|22
|AUDJPY
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|4.2K
|EURJPY
|-11
|GBPJPY
|-4
|EURUSD
|-16
|AUDJPY
|-1
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|8.3K
|EURJPY
|-1.3K
|GBPJPY
|-759
|EURUSD
|-1.3K
|AUDJPY
|-257
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +51 045.00 JPY
En kötü işlem: -117 301 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +71 968.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -60 428.00 JPY
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GaitameFinest-S2-Main" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
xChief-Demo
|0.24 × 38
|
Tickmill-Live08
|0.24 × 95
|
ICMarketsSC-Live25
|0.28 × 107
|
TitanFX-01
|0.31 × 875
|
ICMarkets-Live10
|0.41 × 186
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.52 × 286
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
Exness-Real2
|1.00 × 4
|
QtradeFX-Live2
|1.47 × 162
|
GaitameFinest-S2-Demo
|1.49 × 645
|
ICMarketsSC-Live07
|1.51 × 59
|
GaitameFinest-S2-Main
|1.66 × 6428
|
ICMarketsSC-Live10
|1.84 × 793
|
ICMarketsSC-Live18
|2.00 × 18
|
Ava-Demo 2
|2.33 × 3
|
Exness-Real4
|2.33 × 3
|
Weltrade-Live
|2.53 × 167
|
CMCMarkets1-Singapore
|2.60 × 57
|
Coinexx-Live
|2.96 × 52
|
KOT-Live2
|3.64 × 14
|
FBS-Real-4
|4.00 × 1
