- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
550
Kârla kapanan işlemler:
526 (95.63%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (4.36%)
En iyi işlem:
48.15 USD
En kötü işlem:
-95.81 USD
Brüt kâr:
1 034.12 USD (124 608 pips)
Brüt zarar:
-332.00 USD (42 699 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
130 (234.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
234.30 USD (130)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
13.36%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.18
Alış işlemleri:
228 (41.45%)
Satış işlemleri:
322 (58.55%)
Kâr faktörü:
3.11
Beklenen getiri:
1.28 USD
Ortalama kâr:
1.97 USD
Ortalama zarar:
-13.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-214.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-214.53 USD (3)
Aylık büyüme:
7.78%
Yıllık tahmin:
94.44%
Algo alım-satım:
33%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
220.84 USD (37.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.17% (220.84 USD)
Varlığa göre:
45.69% (430.97 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|158
|EURJPY
|38
|USDCAD
|36
|GBPUSD
|34
|EURUSD
|33
|GBPCAD
|28
|GBPCHF
|26
|GBPJPY
|24
|EURCAD
|20
|NZDCAD
|17
|EURGBP
|17
|EURNZD
|12
|GBPAUD
|12
|AUDJPY
|11
|NZDUSD
|10
|USDCHF
|9
|AUDUSD
|8
|CADJPY
|8
|CHFJPY
|7
|US30
|7
|GBPNZD
|6
|EURCHF
|6
|EURAUD
|6
|AUDNZD
|5
|USDJPY
|5
|AUDCAD
|4
|NZDCHF
|1
|CADCHF
|1
|HK50
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|30
|EURJPY
|61
|USDCAD
|31
|GBPUSD
|44
|EURUSD
|37
|GBPCAD
|50
|GBPCHF
|72
|GBPJPY
|31
|EURCAD
|19
|NZDCAD
|19
|EURGBP
|101
|EURNZD
|20
|GBPAUD
|27
|AUDJPY
|21
|NZDUSD
|20
|USDCHF
|29
|AUDUSD
|10
|CADJPY
|7
|CHFJPY
|8
|US30
|25
|GBPNZD
|6
|EURCHF
|7
|EURAUD
|9
|AUDNZD
|8
|USDJPY
|6
|AUDCAD
|4
|NZDCHF
|1
|CADCHF
|1
|HK50
|0
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2.8K
|EURJPY
|8.7K
|USDCAD
|4.2K
|GBPUSD
|3.8K
|EURUSD
|3.4K
|GBPCAD
|5.1K
|GBPCHF
|2.5K
|GBPJPY
|3.9K
|EURCAD
|2K
|NZDCAD
|2.1K
|EURGBP
|3K
|EURNZD
|3.3K
|GBPAUD
|3.1K
|AUDJPY
|2.9K
|NZDUSD
|1.5K
|USDCHF
|1.4K
|AUDUSD
|952
|CADJPY
|1K
|CHFJPY
|1.1K
|US30
|17K
|GBPNZD
|1K
|EURCHF
|415
|EURAUD
|1.3K
|AUDNZD
|931
|USDJPY
|641
|AUDCAD
|533
|NZDCHF
|58
|CADCHF
|58
|HK50
|3.3K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +48.15 USD
En kötü işlem: -96 USD
Maksimum ardışık kazanç: 130
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +234.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -214.53 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 8
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 6
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 8
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
InstaForex-Server
|0.00 × 2
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 3
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 3
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
XGXPROTRADE-Server
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.08 × 71
|
BetailCapitalLtd-Server
|0.13 × 24
İnceleme yok