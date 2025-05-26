SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / FBS FOREX 4 ALL
Alexandre Tavares Vieira Dias

FBS FOREX 4 ALL

Alexandre Tavares Vieira Dias
0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 237%
FBS-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
550
Kârla kapanan işlemler:
526 (95.63%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (4.36%)
En iyi işlem:
48.15 USD
En kötü işlem:
-95.81 USD
Brüt kâr:
1 034.12 USD (124 608 pips)
Brüt zarar:
-332.00 USD (42 699 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
130 (234.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
234.30 USD (130)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
13.36%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.18
Alış işlemleri:
228 (41.45%)
Satış işlemleri:
322 (58.55%)
Kâr faktörü:
3.11
Beklenen getiri:
1.28 USD
Ortalama kâr:
1.97 USD
Ortalama zarar:
-13.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-214.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-214.53 USD (3)
Aylık büyüme:
7.78%
Yıllık tahmin:
94.44%
Algo alım-satım:
33%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
220.84 USD (37.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.17% (220.84 USD)
Varlığa göre:
45.69% (430.97 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 158
EURJPY 38
USDCAD 36
GBPUSD 34
EURUSD 33
GBPCAD 28
GBPCHF 26
GBPJPY 24
EURCAD 20
NZDCAD 17
EURGBP 17
EURNZD 12
GBPAUD 12
AUDJPY 11
NZDUSD 10
USDCHF 9
AUDUSD 8
CADJPY 8
CHFJPY 7
US30 7
GBPNZD 6
EURCHF 6
EURAUD 6
AUDNZD 5
USDJPY 5
AUDCAD 4
NZDCHF 1
CADCHF 1
HK50 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 30
EURJPY 61
USDCAD 31
GBPUSD 44
EURUSD 37
GBPCAD 50
GBPCHF 72
GBPJPY 31
EURCAD 19
NZDCAD 19
EURGBP 101
EURNZD 20
GBPAUD 27
AUDJPY 21
NZDUSD 20
USDCHF 29
AUDUSD 10
CADJPY 7
CHFJPY 8
US30 25
GBPNZD 6
EURCHF 7
EURAUD 9
AUDNZD 8
USDJPY 6
AUDCAD 4
NZDCHF 1
CADCHF 1
HK50 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 2.8K
EURJPY 8.7K
USDCAD 4.2K
GBPUSD 3.8K
EURUSD 3.4K
GBPCAD 5.1K
GBPCHF 2.5K
GBPJPY 3.9K
EURCAD 2K
NZDCAD 2.1K
EURGBP 3K
EURNZD 3.3K
GBPAUD 3.1K
AUDJPY 2.9K
NZDUSD 1.5K
USDCHF 1.4K
AUDUSD 952
CADJPY 1K
CHFJPY 1.1K
US30 17K
GBPNZD 1K
EURCHF 415
EURAUD 1.3K
AUDNZD 931
USDJPY 641
AUDCAD 533
NZDCHF 58
CADCHF 58
HK50 3.3K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +48.15 USD
En kötü işlem: -96 USD
Maksimum ardışık kazanç: 130
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +234.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -214.53 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real10
0.00 × 1
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
LandFX-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 8
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 6
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 8
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
Garnet-Server
0.00 × 1
InstaForex-Server
0.00 × 2
TengriSecurities-Server
0.00 × 3
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 3
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
XGXPROTRADE-Server
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.08 × 71
BetailCapitalLtd-Server
0.13 × 24
285 daha fazla...
SALA DE SINAIS F-O-R-E-X iniciado recentemente! (19/04/2025)


(Somente para Brasileiros ou Portugueses ou Angolanos)

Sinais EUR-USD, GOLD, USD-CAD, BITCOIN, NASDAQ, US30, GBP-JPY entre outros.

M5, M15, Scalp e Swing Trade, com ou sem STOP.


Se você não tem tempo para operar, deixa que a gente analise os melhores gatilhos e você apenas copia! 

E se você não sabe operar DAYTRADE, temos o curso básico por um precinho que cabe no seu bolso...

Aprenda a operar no MERCADO FINANCEIRO INTERNACIONAL.

F.O.R.E.X.4ALL - 4TRADE TEAM 
İnceleme yok
