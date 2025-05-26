SinyallerBölümler
Rafael Alexandre Ferreira

Scalping Forex Major

Rafael Alexandre Ferreira
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 549%
VantageInternational-Live 6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
13 006
Kârla kapanan işlemler:
10 529 (80.95%)
Zararla kapanan işlemler:
2 477 (19.05%)
En iyi işlem:
52.01 EUR
En kötü işlem:
-40.39 EUR
Brüt kâr:
18 859.13 EUR (2 031 691 pips)
Brüt zarar:
-6 902.36 EUR (855 975 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
128 (100.91 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
100.91 EUR (128)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
37.24%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
611
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
144.28
Alış işlemleri:
7 946 (61.09%)
Satış işlemleri:
5 060 (38.91%)
Kâr faktörü:
2.73
Beklenen getiri:
0.92 EUR
Ortalama kâr:
1.79 EUR
Ortalama zarar:
-2.79 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-29.75 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-76.29 EUR (2)
Aylık büyüme:
18.65%
Yıllık tahmin:
226.28%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
82.87 EUR (1.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.10% (76.29 EUR)
Varlığa göre:
85.78% (10 038.42 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD 736
GBPNZD 630
GBPJPY 593
EURNZD 553
USDJPY 548
EURJPY 536
EURUSD 519
GBPUSD 497
EURCAD 490
EURAUD 467
CHFJPY 453
CADJPY 448
GBPCAD 420
NZDJPY 415
GBPCHF 413
SGDJPY 384
USDCAD 361
AUDCAD 349
AUDUSD 341
NZDUSD 337
GBPSGD 320
AUDJPY 311
NZDCAD 306
USDSGD 305
USDCHF 298
EURSGD 297
NZDSGD 290
AUDSGD 249
AUDCHF 239
EURCHF 217
NZDCHF 213
AUDNZD 181
CADCHF 146
EURGBP 137
CHFSGD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD 606
GBPNZD 510
GBPJPY 550
EURNZD 452
USDJPY 527
EURJPY 446
EURUSD 701
GBPUSD 651
EURCAD 462
EURAUD 384
CHFJPY 393
CADJPY 414
GBPCAD 431
NZDJPY 400
GBPCHF 599
SGDJPY 342
USDCAD 366
AUDCAD 347
AUDUSD 445
NZDUSD 434
GBPSGD 329
AUDJPY 293
NZDCAD 288
USDSGD 327
USDCHF 408
EURSGD 286
NZDSGD 324
AUDSGD 266
AUDCHF 389
EURCHF 388
NZDCHF 348
AUDNZD 122
CADCHF 230
EURGBP 231
CHFSGD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD 34K
GBPNZD 33K
GBPJPY 34K
EURNZD 28K
USDJPY 30K
EURJPY 22K
EURUSD 27K
GBPUSD 25K
EURCAD 29K
EURAUD 27K
CHFJPY 32K
CADJPY 21K
GBPCAD 25K
NZDJPY 21K
GBPCHF 27K
SGDJPY 22K
USDCAD 15K
AUDCAD 20K
AUDUSD 17K
NZDUSD 19K
GBPSGD 20K
AUDJPY 17K
NZDCAD 18K
USDSGD 19K
USDCHF 14K
EURSGD 23K
NZDSGD 14K
AUDSGD 16K
AUDCHF 13K
EURCHF 16K
NZDCHF 13K
AUDNZD 17K
CADCHF 13K
EURGBP 14K
CHFSGD 139
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +52.01 EUR
En kötü işlem: -40 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 128
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +100.91 EUR
Maksimum ardışık zarar: -29.75 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live
1.66 × 29
Hello,

## Features of this Signal:


Automated scalping system trade on 34 forex currency :

AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, AUDSGD, AUDUSD, CADCHF, CADJPY, CHFJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURNZD, EURSGD, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPNZD, GBPSGD, GBPUSD, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, NZDSGD, NZDUSD, SGDJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY, USDSGD.


Take profit:

100 points based with grid system after 500 loss points.
Lot start at 0.01 with grid open at 0.02 and 0.04 lot.


Recommendation:

Three EAs with different entry points, approx 200 trades are open simultaneously.
Optimal Deposit: $3,000+ (1:500 levrage account) or $30,000+ (standard levrage account).
Account type: Hedging


Best regards


İnceleme yok
