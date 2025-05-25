SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Nikolay251079
Nikolai Gavrilyuk

Nikolay251079

Nikolai Gavrilyuk
0 inceleme
23 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -19%
AlfaForexRU-Real
1:40
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
242
Kârla kapanan işlemler:
125 (51.65%)
Zararla kapanan işlemler:
117 (48.35%)
En iyi işlem:
2 616.95 RUB
En kötü işlem:
-3 109.23 RUB
Brüt kâr:
56 349.69 RUB (37 205 pips)
Brüt zarar:
-62 908.61 RUB (40 188 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (4 340.25 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
4 340.25 RUB (9)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
6.47%
Maks. mevduat yükü:
108.49%
En son işlem:
25 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.47
Alış işlemleri:
119 (49.17%)
Satış işlemleri:
123 (50.83%)
Kâr faktörü:
0.90
Beklenen getiri:
-27.10 RUB
Ortalama kâr:
450.80 RUB
Ortalama zarar:
-537.68 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-2 054.45 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-5 123.18 RUB (5)
Aylık büyüme:
1.65%
Yıllık tahmin:
20.08%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8 876.07 RUB
Maksimum:
14 053.54 RUB (138.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.97% (14 053.54 RUB)
Varlığa göre:
11.37% (1 446.93 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDrfd 103
USDJPYrfd 46
EURUSDrfd 41
XAGUSDrfd 19
GBPUSDrfd 16
#MOEX 5
#PFE 5
EURJPYrfd 1
#LCO 1
GBPCADrfd 1
USDCADrfd 1
#DELL 1
CHFJPYrfd 1
#WMT 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDrfd -104
USDJPYrfd 64
EURUSDrfd 9
XAGUSDrfd -19
GBPUSDrfd -3
#MOEX -19
#PFE 19
EURJPYrfd 0
#LCO 0
GBPCADrfd 5
USDCADrfd 2
#DELL 0
CHFJPYrfd -18
#WMT -45
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDrfd -4.3K
USDJPYrfd 2K
EURUSDrfd 75
XAGUSDrfd 10
GBPUSDrfd -542
#MOEX -211
#PFE 43
EURJPYrfd 13
#LCO -9
GBPCADrfd 102
USDCADrfd 57
#DELL 72
CHFJPYrfd -195
#WMT -114
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 616.95 RUB
En kötü işlem: -3 109 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +4 340.25 RUB
Maksimum ardışık zarar: -2 054.45 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Всем привет. В основу торговли заряжен волновой анализ. Минимальная сумма депозита на вашем счете должна быть такая что бы хватило денег для покупки 0.01 лота золота. 
İnceleme yok
2025.09.23 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 13:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 18:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 09:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.78% of days out of 128 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 16:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.24 14:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.86% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 08:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 07:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 13:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 10:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.06% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 05:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.02 03:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.06% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 17:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.26 18:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.14% of days out of 88 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.26 13:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.17 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 18:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.05 20:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 06:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.25 18:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Nikolay251079
Ayda 30 USD
-19%
0
0
USD
0
RUB
23
0%
242
51%
6%
0.89
-27.10
RUB
42%
1:40
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.