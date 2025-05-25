- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
242
Kârla kapanan işlemler:
125 (51.65%)
Zararla kapanan işlemler:
117 (48.35%)
En iyi işlem:
2 616.95 RUB
En kötü işlem:
-3 109.23 RUB
Brüt kâr:
56 349.69 RUB (37 205 pips)
Brüt zarar:
-62 908.61 RUB (40 188 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (4 340.25 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
4 340.25 RUB (9)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
6.47%
Maks. mevduat yükü:
108.49%
En son işlem:
25 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.47
Alış işlemleri:
119 (49.17%)
Satış işlemleri:
123 (50.83%)
Kâr faktörü:
0.90
Beklenen getiri:
-27.10 RUB
Ortalama kâr:
450.80 RUB
Ortalama zarar:
-537.68 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-2 054.45 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-5 123.18 RUB (5)
Aylık büyüme:
1.65%
Yıllık tahmin:
20.08%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8 876.07 RUB
Maksimum:
14 053.54 RUB (138.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.97% (14 053.54 RUB)
Varlığa göre:
11.37% (1 446.93 RUB)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDrfd
|103
|USDJPYrfd
|46
|EURUSDrfd
|41
|XAGUSDrfd
|19
|GBPUSDrfd
|16
|#MOEX
|5
|#PFE
|5
|EURJPYrfd
|1
|#LCO
|1
|GBPCADrfd
|1
|USDCADrfd
|1
|#DELL
|1
|CHFJPYrfd
|1
|#WMT
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDrfd
|-104
|USDJPYrfd
|64
|EURUSDrfd
|9
|XAGUSDrfd
|-19
|GBPUSDrfd
|-3
|#MOEX
|-19
|#PFE
|19
|EURJPYrfd
|0
|#LCO
|0
|GBPCADrfd
|5
|USDCADrfd
|2
|#DELL
|0
|CHFJPYrfd
|-18
|#WMT
|-45
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDrfd
|-4.3K
|USDJPYrfd
|2K
|EURUSDrfd
|75
|XAGUSDrfd
|10
|GBPUSDrfd
|-542
|#MOEX
|-211
|#PFE
|43
|EURJPYrfd
|13
|#LCO
|-9
|GBPCADrfd
|102
|USDCADrfd
|57
|#DELL
|72
|CHFJPYrfd
|-195
|#WMT
|-114
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 616.95 RUB
En kötü işlem: -3 109 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +4 340.25 RUB
Maksimum ardışık zarar: -2 054.45 RUB
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Всем привет. В основу торговли заряжен волновой анализ. Минимальная сумма депозита на вашем счете должна быть такая что бы хватило денег для покупки 0.01 лота золота.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-19%
0
0
USD
USD
0
RUB
RUB
23
0%
242
51%
6%
0.89
-27.10
RUB
RUB
42%
1:40