Serhii Zharkov

D3luxe5 HighRisk

Serhii Zharkov
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 250 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 131%
xChief-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
499
Kârla kapanan işlemler:
349 (69.93%)
Zararla kapanan işlemler:
150 (30.06%)
En iyi işlem:
41.46 USD
En kötü işlem:
-35.69 USD
Brüt kâr:
1 842.03 USD (64 025 pips)
Brüt zarar:
-926.07 USD (28 307 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (19.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
110.51 USD (7)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
51.23%
Maks. mevduat yükü:
16.78%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
8.87
Alış işlemleri:
241 (48.30%)
Satış işlemleri:
258 (51.70%)
Kâr faktörü:
1.99
Beklenen getiri:
1.84 USD
Ortalama kâr:
5.28 USD
Ortalama zarar:
-6.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-103.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-103.21 USD (5)
Aylık büyüme:
15.53%
Yıllık tahmin:
188.44%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
103.21 USD (11.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.97% (103.21 USD)
Varlığa göre:
44.72% (385.74 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 499
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 916
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 36K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +41.46 USD
En kötü işlem: -36 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +19.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -103.21 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "xChief-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

High risk USDJPY trading strategy.
2025.07.28 01:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.09 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 02:42
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 01:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 00:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 16:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 15:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 12:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 09:49
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.06.03 16:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 21:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 15:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.25 10:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.25 10:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
