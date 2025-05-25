SinyallerBölümler
Le Trung Hieu

NanoBot Multipair

Le Trung Hieu
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 109%
ICMarketsSC-MT5-4
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 266
Kârla kapanan işlemler:
851 (67.21%)
Zararla kapanan işlemler:
415 (32.78%)
En iyi işlem:
8.81 USD
En kötü işlem:
-16.63 USD
Brüt kâr:
1 685.65 USD (151 242 pips)
Brüt zarar:
-1 388.93 USD (140 917 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (26.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
46.15 USD (17)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
89.92%
Maks. mevduat yükü:
51.48%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
2.78
Alış işlemleri:
616 (48.66%)
Satış işlemleri:
650 (51.34%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
0.23 USD
Ortalama kâr:
1.98 USD
Ortalama zarar:
-3.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-11.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-26.96 USD (5)
Aylık büyüme:
23.32%
Yıllık tahmin:
282.96%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.20 USD
Maksimum:
106.58 USD (19.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.42% (106.58 USD)
Varlığa göre:
46.45% (199.96 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 287
XAUUSD 252
AUDCAD 213
GBPUSD 204
NZDCAD 168
USDCAD 87
AUDNZD 17
EURJPY 13
USDJPY 13
AUDUSD 12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -37
XAUUSD 142
AUDCAD 159
GBPUSD -65
NZDCAD 106
USDCAD -6
AUDNZD 7
EURJPY -9
USDJPY -3
AUDUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -1.4K
XAUUSD 14K
AUDCAD 883
GBPUSD -5.2K
NZDCAD 5K
USDCAD -768
AUDNZD -813
EURJPY -1.4K
USDJPY -432
AUDUSD 340
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.81 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +26.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.27 × 15
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
OxSecurities-Live
0.75 × 4
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.11 × 9
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
VantageInternational-Live 4
1.16 × 110
ICMarketsSC-MT5-2
1.21 × 14266
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
Opogroup-Server1
1.35 × 37
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
2.00 × 333
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
FusionMarkets-Live
2.14 × 534
Forex.com-Live 536
2.19 × 165
77 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.12 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 20:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 11:56
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.4% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 04:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 10:09
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 08:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.20 23:40
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 07:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 12:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.10 11:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.10 10:22
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.23% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.25 09:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.25 08:54
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.25 08:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
NanoBot Multipair
Ayda 30 USD
109%
0
0
USD
477
USD
22
96%
1 266
67%
90%
1.21
0.23
USD
46%
1:200
