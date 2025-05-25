- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
63
Kârla kapanan işlemler:
20 (31.74%)
Zararla kapanan işlemler:
43 (68.25%)
En iyi işlem:
936.40 USD
En kötü işlem:
-352.40 USD
Brüt kâr:
12 407.80 USD (62 430 pips)
Brüt zarar:
-13 268.00 USD (65 456 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (2 431.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 431.40 USD (5)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
43.45%
Maks. mevduat yükü:
8.49%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
-0.24
Alış işlemleri:
35 (55.56%)
Satış işlemleri:
28 (44.44%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-13.65 USD
Ortalama kâr:
620.39 USD
Ortalama zarar:
-308.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-2 624.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 624.20 USD (8)
Aylık büyüme:
-8.47%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 375.00 USD
Maksimum:
3 596.20 USD (57.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
57.81% (3 596.20 USD)
Varlığa göre:
10.25% (269.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|63
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-860
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +936.40 USD
En kötü işlem: -352 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +2 431.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 624.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-12%
0
0
USD
USD
7.3K
USD
USD
17
0%
63
31%
43%
0.93
-13.65
USD
USD
58%
1:200