Yi Jian Feng

Trend exness

Yi Jian Feng
0 inceleme
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -4%
Exness-MT5Real5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 122
Kârla kapanan işlemler:
712 (63.45%)
Zararla kapanan işlemler:
410 (36.54%)
En iyi işlem:
1 366.20 USD
En kötü işlem:
-2 673.67 USD
Brüt kâr:
190 632.88 USD (11 376 413 pips)
Brüt zarar:
-189 160.12 USD (9 700 565 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (5 786.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11 217.73 USD (19)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
81.61%
Maks. mevduat yükü:
16.34%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
48
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.06
Alış işlemleri:
589 (52.50%)
Satış işlemleri:
533 (47.50%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
1.31 USD
Ortalama kâr:
267.74 USD
Ortalama zarar:
-461.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-1 922.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 495.16 USD (5)
Aylık büyüme:
28.05%
Yıllık tahmin:
340.37%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 496.15 USD
Maksimum:
26 386.62 USD (77.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
73.71% (26 402.25 USD)
Varlığa göre:
18.05% (3 210.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSDz 554
XAUUSDz 416
USDJPYz 32
US30z 25
USTECz 23
US500z 21
EURUSDz 19
JP225z 19
GBPUSDz 13
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSDz 112
XAUUSDz 6.9K
USDJPYz -425
US30z 867
USTECz -408
US500z 365
EURUSDz 2.5K
JP225z -2.8K
GBPUSDz -5.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSDz 1.6M
XAUUSDz 158K
USDJPYz -1.1K
US30z 7.3K
USTECz -97K
US500z -1.5K
EURUSDz 1.7K
JP225z -17K
GBPUSDz -5.9K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 366.20 USD
En kötü işlem: -2 674 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +5 786.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 922.76 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.26 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 08:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 13:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 13:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 114 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 07:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 02:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 114 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 10:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.91% of days out of 110 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.21 16:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 14:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 15:18
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 20:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.23% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 16:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 10:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.23% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 19:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 02:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.27% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 14:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.10 03:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.28% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
