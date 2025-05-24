SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / CM Scalping
Wieger De Wit

CM Scalping

Wieger De Wit
0 inceleme
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -14%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
498
Kârla kapanan işlemler:
423 (84.93%)
Zararla kapanan işlemler:
75 (15.06%)
En iyi işlem:
14.10 EUR
En kötü işlem:
-33.19 EUR
Brüt kâr:
611.18 EUR (392 517 pips)
Brüt zarar:
-746.26 EUR (469 492 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
46 (60.60 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
60.60 EUR (46)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
3.75%
Maks. mevduat yükü:
47.21%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
19 dakika
Düzelme faktörü:
-0.67
Alış işlemleri:
250 (50.20%)
Satış işlemleri:
248 (49.80%)
Kâr faktörü:
0.82
Beklenen getiri:
-0.27 EUR
Ortalama kâr:
1.44 EUR
Ortalama zarar:
-9.95 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-63.43 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-65.06 EUR (2)
Aylık büyüme:
-8.35%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
138.66 EUR
Maksimum:
200.64 EUR (123.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.57% (168.83 EUR)
Varlığa göre:
5.39% (5.95 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30 114
GBPUSD 88
USDJPY 87
EURUSD 82
BTCUSD 65
XAUUSD 62
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30 -29
GBPUSD 26
USDJPY -10
EURUSD -92
BTCUSD -13
XAUUSD -36
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30 -20K
GBPUSD 9
USDJPY 161
EURUSD -748
BTCUSD -55K
XAUUSD -1.1K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14.10 EUR
En kötü işlem: -33 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 46
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +60.60 EUR
Maksimum ardışık zarar: -63.43 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeMaxGlobal-Live
4.00 × 1
Earnex-Trade
6.20 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
7.08 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
7.60 × 55
FBS-Real
8.00 × 1
Exness-MT5Real38
13.45 × 76
Cash Money Scalping EA

Recommended broker, click here: https://www.ictrading.com?camp=85462

2% risk per trade on:

EURUSD

GBPUSD

USDJPY

BTCUSD

XAUUSD

US30

Notes:

Current settings:

12-09-25: Sharpened the news filter with CPI,GDP,PPI and larger trading pause.

News filter, RSI filter, MA filter = on.

Recovery = off.

Lot size split = on - 2.

Before 9-8-25:

News filter, RSI filter, MA filter = on.

Recovery = off.

Lot size split = off.

Between 24-6 - 9-7 - 3% Risk with version 1.25

İnceleme yok
2025.08.08 11:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 21:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.24 10:59
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.08 15:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.08% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 09:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 09:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 15:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.27 14:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 12:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 14:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 09:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 16:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.18 15:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 09:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 09:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.27 08:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.24 17:25
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.05.24 17:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.24 17:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
