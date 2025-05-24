- Büyüme
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US30
|114
|GBPUSD
|88
|USDJPY
|87
|EURUSD
|82
|BTCUSD
|65
|XAUUSD
|62
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US30
|-29
|GBPUSD
|26
|USDJPY
|-10
|EURUSD
|-92
|BTCUSD
|-13
|XAUUSD
|-36
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US30
|-20K
|GBPUSD
|9
|USDJPY
|161
|EURUSD
|-748
|BTCUSD
|-55K
|XAUUSD
|-1.1K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Cash Money Scalping EA
Recommended broker, click here: https://www.ictrading.com?camp=85462
2% risk per trade on:
EURUSD
GBPUSD
USDJPY
BTCUSD
XAUUSD
US30
Notes:
Current settings:
12-09-25: Sharpened the news filter with CPI,GDP,PPI and larger trading pause.
News filter, RSI filter, MA filter = on.
Recovery = off.
Lot size split = on - 2.
Before 9-8-25:
News filter, RSI filter, MA filter = on.
Recovery = off.
Lot size split = off.
Between 24-6 - 9-7 - 3% Risk with version 1.25
