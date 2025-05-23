SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Cryro btc
Van Thinh Lang

Cryro btc

Van Thinh Lang
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 29%
Exness-MT5Real26
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
76
Kârla kapanan işlemler:
28 (36.84%)
Zararla kapanan işlemler:
48 (63.16%)
En iyi işlem:
165.37 USD
En kötü işlem:
-55.56 USD
Brüt kâr:
654.85 USD (3 691 886 pips)
Brüt zarar:
-516.99 USD (2 289 536 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (76.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
165.37 USD (1)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
37.19%
Maks. mevduat yükü:
55.82%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
0.60
Alış işlemleri:
32 (42.11%)
Satış işlemleri:
44 (57.89%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
1.81 USD
Ortalama kâr:
23.39 USD
Ortalama zarar:
-10.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-95.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-102.75 USD (5)
Aylık büyüme:
48.90%
Yıllık tahmin:
593.34%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
153.32 USD
Maksimum:
230.01 USD (32.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.10% (230.01 USD)
Varlığa göre:
6.83% (29.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 61
XAUUSD 12
ETHUSD 3
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 99
XAUUSD -61
ETHUSD 100
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 1.4M
XAUUSD -9.6K
ETHUSD 52K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +165.37 USD
En kötü işlem: -56 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +76.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -95.17 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 42
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real26
17.78 × 23
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
Giao dịch theo xu hướng
İnceleme yok
2025.09.27 16:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 09:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 01:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 13:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.28 13:17
No swaps are charged on the signal account
2025.08.26 02:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 02:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.11% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 11:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 08:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.27 00:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.20 12:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.14 11:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.14 11:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.26 23:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.26 22:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.23 11:31
Share of trading days is too low
2025.05.23 11:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.23 10:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Cryro btc
Ayda 30 USD
29%
0
0
USD
670
USD
19
0%
76
36%
37%
1.26
1.81
USD
35%
1:100
Kopyala

