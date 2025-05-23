SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / CopyForex IT
Giulio Di Donato

CopyForex IT

Giulio Di Donato
0 inceleme
Güvenilirlik
122 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 140%
AdmiralsGroup-Live3
1:30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
785
Kârla kapanan işlemler:
598 (76.17%)
Zararla kapanan işlemler:
187 (23.82%)
En iyi işlem:
1 101.82 EUR
En kötü işlem:
-706.24 EUR
Brüt kâr:
27 349.75 EUR (83 948 pips)
Brüt zarar:
-13 453.94 EUR (48 156 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (1 921.38 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 921.38 EUR (34)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
70.73%
Maks. mevduat yükü:
72.73%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
13.09
Alış işlemleri:
318 (40.51%)
Satış işlemleri:
467 (59.49%)
Kâr faktörü:
2.03
Beklenen getiri:
17.70 EUR
Ortalama kâr:
45.74 EUR
Ortalama zarar:
-71.95 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-80.68 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 061.32 EUR (2)
Aylık büyüme:
3.12%
Yıllık tahmin:
37.85%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.89 EUR
Maksimum:
1 061.32 EUR (7.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.93% (82.46 EUR)
Varlığa göre:
17.35% (9 658.47 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 274
AUDNZD 193
NZDCAD 191
GBPUSD 48
AUDUSD 43
EURUSD 36
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 6.4K
AUDNZD 4.4K
NZDCAD 4.9K
GBPUSD 55
AUDUSD 69
EURUSD 17
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 15K
AUDNZD 11K
NZDCAD 8.2K
GBPUSD 2.7K
AUDUSD -1.5K
EURUSD 940
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 101.82 EUR
En kötü işlem: -706 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 34
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 921.38 EUR
Maksimum ardışık zarar: -80.68 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AdmiralsGroup-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Ava-Demo
0.00 × 3
FusionMarkets-Demo
0.09 × 105
AdmiralsGroup-Live3
0.70 × 174
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

CopyForex IT – Performance, Transparency, Real-World Strategy
🤖 Automated trading system based on an intelligent multi-level Martingale strategy
📈 +120 % total return – +3.3 % avg. monthly
📉 Max peak-to-valley drawdown: 33 %
📉 Max intraday drawdown: 3.9 %
🔄 Proportional copy trading 24/7
💶 From € 500 minimum
🔍 Real-time live MT4 monitoring


🔗 MQL5: https://bit.ly/copyforexitmql5
🔗 Telegram: https://t.me/copyforexit

This signal is perfect for those seeking:

  • Steady returns with controlled drawdown

  • Fully automated solution

  • Maximum operational transparency


İnceleme yok
2025.09.19 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 12:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 11:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol