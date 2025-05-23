- Büyüme
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|274
|AUDNZD
|193
|NZDCAD
|191
|GBPUSD
|48
|AUDUSD
|43
|EURUSD
|36
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|6.4K
|AUDNZD
|4.4K
|NZDCAD
|4.9K
|GBPUSD
|55
|AUDUSD
|69
|EURUSD
|17
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|15K
|AUDNZD
|11K
|NZDCAD
|8.2K
|GBPUSD
|2.7K
|AUDUSD
|-1.5K
|EURUSD
|940
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AdmiralsGroup-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
⚡ CopyForex IT – Performance, Transparency, Real-World Strategy
🤖 Automated trading system based on an intelligent multi-level Martingale strategy
📈 +120 % total return – +3.3 % avg. monthly
📉 Max peak-to-valley drawdown: 33 %
📉 Max intraday drawdown: 3.9 %
🔄 Proportional copy trading 24/7
💶 From € 500 minimum
🔍 Real-time live MT4 monitoring
🔗 MQL5: https://bit.ly/copyforexitmql5
🔗 Telegram: https://t.me/copyforexit
This signal is perfect for those seeking:
-
Steady returns with controlled drawdown
-
Fully automated solution
-
Maximum operational transparency