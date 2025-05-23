- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1336
|USDJPY
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.8K
|USDJPY
|-2
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|193K
|USDJPY
|-4
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
ICMarketsSC-Live24
|0.13 × 45
|
ICMarkets-Live22
|0.18 × 11
|
ICMarketsSC-Live22
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live16
|0.55 × 47
|
TitanFX-04
|0.63 × 8
|
ICMarketsSC-Live27
|0.78 × 80
|
ICMarketsSC-Live09
|0.79 × 29
|
BlackBullMarkets-Live
|0.80 × 5
|
GoMarkets-Real 1
|0.80 × 10
|
ICMarketsSC-Live04
|0.80 × 82
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.83 × 29
|
WindsorBrokers-REAL
|0.92 × 135
|
BlueberryMarkets-Live
|0.94 × 51
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.00 × 15
|
Ava-Real 3
|1.00 × 1
|
WorldForex-Live
|1.00 × 11
|
ICMarketsSC-Live03
|1.05 × 1108
|
ICMarketsSC-Live31
|1.22 × 97
|
TitanFX-03
|1.46 × 174
🚀 Copy the Rich Empire trading system via RoboForex CopyFx!
💼 Start with a minimum deposit of $100 or more – fully automated, no prior trading experience required.
✅ Account: MT4 Pro / ECN / Procent
✅ Currency: USD / EUR / BTC / ETH
✅ Leverage: 1:500
✅ Copy Mode: Proportional, Ratio 1.00
💡 Already registered? Contact RoboForex support and ask to change your IB/referral code to kwkt to reduce your commission.
📲 Telegram: https://t.me/Rich_Empire_Forex
USD
USD
USD