Mohammadali Alyari Oughoulbaik

Rich Empire

Mohammadali Alyari Oughoulbaik
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 62%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 340
Kârla kapanan işlemler:
1 123 (83.80%)
Zararla kapanan işlemler:
217 (16.19%)
En iyi işlem:
129.24 USD
En kötü işlem:
-416.99 USD
Brüt kâr:
4 784.50 USD (364 120 pips)
Brüt zarar:
-2 996.63 USD (171 992 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
78 (311.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
311.46 USD (78)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
31.17%
Maks. mevduat yükü:
104.49%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.23
Alış işlemleri:
935 (69.78%)
Satış işlemleri:
405 (30.22%)
Kâr faktörü:
1.60
Beklenen getiri:
1.33 USD
Ortalama kâr:
4.26 USD
Ortalama zarar:
-13.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-1 455.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 455.79 USD (14)
Aylık büyüme:
-55.40%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 455.79 USD (42.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
68.96% (1 455.79 USD)
Varlığa göre:
58.70% (210.32 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1336
USDJPY 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.8K
USDJPY -2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 193K
USDJPY -4
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +129.24 USD
En kötü işlem: -417 USD
Maksimum ardışık kazanç: 78
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +311.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 455.79 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
Pepperstone-Edge11
0.00 × 5
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
ICMarketsSC-Live24
0.13 × 45
ICMarkets-Live22
0.18 × 11
ICMarketsSC-Live22
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live16
0.55 × 47
TitanFX-04
0.63 × 8
ICMarketsSC-Live27
0.78 × 80
ICMarketsSC-Live09
0.79 × 29
BlackBullMarkets-Live
0.80 × 5
GoMarkets-Real 1
0.80 × 10
ICMarketsSC-Live04
0.80 × 82
TradersGlobalGroup-Live 2
0.83 × 29
WindsorBrokers-REAL
0.92 × 135
BlueberryMarkets-Live
0.94 × 51
EGlobalTrade-Classic3
1.00 × 15
Ava-Real 3
1.00 × 1
WorldForex-Live
1.00 × 11
ICMarketsSC-Live03
1.05 × 1108
ICMarketsSC-Live31
1.22 × 97
TitanFX-03
1.46 × 174
71 daha fazla...
🚀 Copy the Rich Empire trading system via RoboForex CopyFx!

💼 Start with a minimum deposit of $100 or more – fully automated, no prior trading experience required.

✅ Account: MT4 Pro / ECN / Procent

✅ Currency: USD / EUR / BTC / ETH

✅ Leverage: 1:500

✅ Copy Mode: Proportional, Ratio 1.00

💡 Already registered? Contact RoboForex support and ask to change your IB/referral code to kwkt to reduce your commission.

📲 Telegram: https://t.me/Rich_Empire_Forex

İnceleme yok
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.