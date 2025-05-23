SinyallerBölümler
Asad Ullah Bappi

Asad Bappi

Asad Ullah Bappi
0 inceleme
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -10%
FundedNext-Server
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
138
Kârla kapanan işlemler:
60 (43.47%)
Zararla kapanan işlemler:
78 (56.52%)
En iyi işlem:
243.36 USD
En kötü işlem:
-103.66 USD
Brüt kâr:
3 186.09 USD (4 128 pips)
Brüt zarar:
-4 697.12 USD (6 489 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (615.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
615.78 USD (8)
Sharpe oranı:
-0.15
Alım-satım etkinliği:
4.64%
Maks. mevduat yükü:
30.79%
En son işlem:
12 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.75
Alış işlemleri:
110 (79.71%)
Satış işlemleri:
28 (20.29%)
Kâr faktörü:
0.68
Beklenen getiri:
-10.95 USD
Ortalama kâr:
53.10 USD
Ortalama zarar:
-60.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-611.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-611.46 USD (8)
Aylık büyüme:
-3.70%
Yıllık tahmin:
-44.86%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 511.03 USD
Maksimum:
2 019.23 USD (13.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.02% (2 019.23 USD)
Varlığa göre:
1.29% (183.06 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 26
NZDUSD 18
GBPJPY 18
USDCAD 18
AUDUSD 14
EURUSD 14
USDCHF 10
USDJPY 6
GBPAUD 6
EURAUD 4
CADJPY 2
EURGBP 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD -738
NZDUSD 34
GBPJPY -423
USDCAD 126
AUDUSD 526
EURUSD -550
USDCHF 70
USDJPY 373
GBPAUD -476
EURAUD -152
CADJPY -161
EURGBP -141
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -607
NZDUSD 109
GBPJPY -228
USDCAD 5
AUDUSD 470
EURUSD -524
USDCHF -227
USDJPY 707
GBPAUD -1.1K
EURAUD -413
CADJPY -224
EURGBP -278
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +243.36 USD
En kötü işlem: -104 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +615.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -611.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FundedNext-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

New Trader Just Showing my skills to world
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Asad Bappi
Ayda 30 USD
-10%
0
0
USD
13K
USD
17
100%
138
43%
5%
0.67
-10.95
USD
13%
1:100
