İşlemler:
925
Kârla kapanan işlemler:
672 (72.64%)
Zararla kapanan işlemler:
253 (27.35%)
En iyi işlem:
8.06 USD
En kötü işlem:
-5.46 USD
Brüt kâr:
634.99 USD (340 812 pips)
Brüt zarar:
-523.36 USD (273 306 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (36.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
36.19 USD (36)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
53.07%
Maks. mevduat yükü:
70.99%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
75
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
1.43
Alış işlemleri:
423 (45.73%)
Satış işlemleri:
502 (54.27%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
0.12 USD
Ortalama kâr:
0.94 USD
Ortalama zarar:
-2.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-38.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-38.05 USD (15)
Aylık büyüme:
-6.20%
Yıllık tahmin:
-75.22%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.80 USD
Maksimum:
78.33 USD (47.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.87% (12.40 USD)
Varlığa göre:
34.59% (5.59 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|.USTECHCash
|922
|XAUUSD
|3
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|.USTECHCash
|98
|XAUUSD
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|.USTECHCash
|66K
|XAUUSD
|1.4K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.06 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 36
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +36.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -38.05 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
ICMarketsSC-Live24
|0.13 × 45
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live22
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.58 × 53
|
ICMarketsSC-Live16
|0.62 × 39
|
ICMarketsSC-Live27
|0.78 × 80
|
ICMarketsSC-Live09
|0.79 × 29
|
BlackBullMarkets-Live
|0.80 × 5
|
WindsorBrokers-REAL
|0.92 × 135
|
BlueberryMarkets-Live
|0.94 × 51
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live03
|1.05 × 1102
|
ICMarketsSC-Live31
|1.24 × 92
|
TitanFX-03
|1.46 × 174
|
Exness-Real9
|1.63 × 82
|
TickmillEU-Live
|1.70 × 128
|
Axi-US07-Live
|1.76 × 159
|
Exness-Real7
|1.96 × 84
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|2.25 × 131
|
RoboForex-ECN
|2.31 × 524
