Konstantin Krivoshapov

NasdEtiquette

Konstantin Krivoshapov
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 558%
RoboForex-ECN-2
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
925
Kârla kapanan işlemler:
672 (72.64%)
Zararla kapanan işlemler:
253 (27.35%)
En iyi işlem:
8.06 USD
En kötü işlem:
-5.46 USD
Brüt kâr:
634.99 USD (340 812 pips)
Brüt zarar:
-523.36 USD (273 306 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (36.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
36.19 USD (36)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
53.07%
Maks. mevduat yükü:
70.99%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
75
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
1.43
Alış işlemleri:
423 (45.73%)
Satış işlemleri:
502 (54.27%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
0.12 USD
Ortalama kâr:
0.94 USD
Ortalama zarar:
-2.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-38.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-38.05 USD (15)
Aylık büyüme:
-6.20%
Yıllık tahmin:
-75.22%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.80 USD
Maksimum:
78.33 USD (47.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.87% (12.40 USD)
Varlığa göre:
34.59% (5.59 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
.USTECHCash 922
XAUUSD 3
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
.USTECHCash 98
XAUUSD 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
.USTECHCash 66K
XAUUSD 1.4K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.06 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 36
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +36.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -38.05 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
ICMarketsSC-Live24
0.13 × 45
TradersGlobalGroup-Live 2
0.17 × 6
ICMarkets-Live22
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.58 × 53
ICMarketsSC-Live16
0.62 × 39
ICMarketsSC-Live27
0.78 × 80
ICMarketsSC-Live09
0.79 × 29
BlackBullMarkets-Live
0.80 × 5
WindsorBrokers-REAL
0.92 × 135
BlueberryMarkets-Live
0.94 × 51
EGlobalTrade-Classic3
1.00 × 15
ICMarketsSC-Live03
1.05 × 1102
ICMarketsSC-Live31
1.24 × 92
TitanFX-03
1.46 × 174
Exness-Real9
1.63 × 82
TickmillEU-Live
1.70 × 128
Axi-US07-Live
1.76 × 159
Exness-Real7
1.96 × 84
TradeMaxGlobal-Live5
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
2.25 × 131
RoboForex-ECN
2.31 × 524
50 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.22 13:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 23:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 17:23
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 13:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.04 11:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.01 09:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 13:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 19:31
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.19 09:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 13:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 13:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 07:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 14:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.03 21:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.03 20:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.03 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 11:46
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.30 11:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.30 11:46
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.30 09:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
NasdEtiquette
Ayda 30 USD
558%
0
0
USD
133
USD
19
99%
925
72%
53%
1.21
0.12
USD
55%
1:100
