Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı
İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.Yeni bir sinyal seç
Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:
- Büyüme
- 5 655%
- Aboneler
- 15
- Haftalar
- 223
- İşlemler
- 14267
- Kazanç
- 71%
- Kâr faktörü
- 1.58
- Maks. düşüş
- 54%
- Büyüme
- 2 686%
- Aboneler
- 6
- Haftalar
- 38
- İşlemler
- 1824
- Kazanç
- 51%
- Kâr faktörü
- 1.75
- Maks. düşüş
- 46%
- Büyüme
- 304%
- Aboneler
- 12
- Haftalar
- 35
- İşlemler
- 119
- Kazanç
- 94%
- Kâr faktörü
- 1.58
- Maks. düşüş
- 34%
- Büyüme
- 1 454%
- Aboneler
- 80
- Haftalar
- 84
- İşlemler
- 1247
- Kazanç
- 80%
- Kâr faktörü
- 3.30
- Maks. düşüş
- 32%
- Büyüme
- 361%
- Aboneler
- 29
- Haftalar
- 120
- İşlemler
- 983
- Kazanç
- 78%
- Kâr faktörü
- 1.56
- Maks. düşüş
- 26%
- Büyüme
- 1 535%
- Aboneler
- 72
- Haftalar
- 204
- İşlemler
- 5452
- Kazanç
- 63%
- Kâr faktörü
- 1.67
- Maks. düşüş
- 21%
- Büyüme
- 4 968%
- Aboneler
- 3
- Haftalar
- 229
- İşlemler
- 1354
- Kazanç
- 75%
- Kâr faktörü
- 1.86
- Maks. düşüş
- 26%
- Büyüme
- 412%
- Aboneler
- 111
- Haftalar
- 56
- İşlemler
- 440
- Kazanç
- 87%
- Kâr faktörü
- 2.32
- Maks. düşüş
- 39%
- Büyüme
- 1 134%
- Aboneler
- 43
- Haftalar
- 41
- İşlemler
- 1431
- Kazanç
- 79%
- Kâr faktörü
- 6.26
- Maks. düşüş
- 28%
- Büyüme
- 141%
- Aboneler
- 24
- Haftalar
- 49
- İşlemler
- 166
- Kazanç
- 84%
- Kâr faktörü
- 1.50
- Maks. düşüş
- 22%
Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.