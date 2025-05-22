- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
94
Kârla kapanan işlemler:
88 (93.61%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (6.38%)
En iyi işlem:
1 212.56 USD
En kötü işlem:
-1 038.80 USD
Brüt kâr:
7 434.46 USD (8 502 pips)
Brüt zarar:
-1 162.21 USD (1 547 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (2 158.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 571.05 USD (21)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
90.19%
Maks. mevduat yükü:
2.62%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
6.04
Alış işlemleri:
44 (46.81%)
Satış işlemleri:
50 (53.19%)
Kâr faktörü:
6.40
Beklenen getiri:
66.73 USD
Ortalama kâr:
84.48 USD
Ortalama zarar:
-193.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1 038.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 038.80 USD (1)
Aylık büyüme:
1.73%
Yıllık tahmin:
21.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 038.80 USD (1.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.83% (1 038.80 USD)
Varlığa göre:
9.90% (5 530.44 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCADxx
|94
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCADxx
|6.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCADxx
|7.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 212.56 USD
En kötü işlem: -1 039 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +2 158.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 038.80 USD
Veri yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
13%
0
0
USD
USD
56K
USD
USD
19
100%
94
93%
90%
6.39
66.73
USD
USD
10%
1:500