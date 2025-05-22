- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
500
Kârla kapanan işlemler:
371 (74.20%)
Zararla kapanan işlemler:
129 (25.80%)
En iyi işlem:
267.60 USD
En kötü işlem:
-472.21 USD
Brüt kâr:
8 651.62 USD (613 652 pips)
Brüt zarar:
-6 933.05 USD (311 039 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (449.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
525.50 USD (8)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
12.43%
Maks. mevduat yükü:
47.27%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.20
Alış işlemleri:
230 (46.00%)
Satış işlemleri:
270 (54.00%)
Kâr faktörü:
1.25
Beklenen getiri:
3.44 USD
Ortalama kâr:
23.32 USD
Ortalama zarar:
-53.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-167.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 222.55 USD (5)
Aylık büyüme:
9.83%
Yıllık tahmin:
119.31%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
664.38 USD
Maksimum:
1 428.23 USD (77.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.89% (1 427.73 USD)
Varlığa göre:
36.06% (948.10 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|341
|HK50.r
|119
|BTCUSD
|21
|BVSPX.r
|11
|NAS100.r
|2
|EURUSD+
|2
|USDJPY+
|1
|DJ30.r
|1
|ETHUSD
|1
|NAS100ft.r
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|2.2K
|HK50.r
|-601
|BTCUSD
|104
|BVSPX.r
|5
|NAS100.r
|3
|EURUSD+
|10
|USDJPY+
|9
|DJ30.r
|-6
|ETHUSD
|-3
|NAS100ft.r
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|31K
|HK50.r
|222
|BTCUSD
|247K
|BVSPX.r
|30K
|NAS100.r
|2.7K
|EURUSD+
|115
|USDJPY+
|143
|DJ30.r
|-6.3K
|ETHUSD
|-2.7K
|NAS100ft.r
|189
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +267.60 USD
En kötü işlem: -472 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +449.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -167.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Conta Real, operações em HK50, BTCUSD e Gold (XAUUSD)
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
94%
0
0
USD
USD
3.6K
USD
USD
22
0%
500
74%
12%
1.24
3.44
USD
USD
55%
1:500