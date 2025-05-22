SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / TraderRNVantageReal
Diego Araujo De Oliveira

TraderRNVantageReal

Diego Araujo De Oliveira
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 94%
VantageInternational-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
500
Kârla kapanan işlemler:
371 (74.20%)
Zararla kapanan işlemler:
129 (25.80%)
En iyi işlem:
267.60 USD
En kötü işlem:
-472.21 USD
Brüt kâr:
8 651.62 USD (613 652 pips)
Brüt zarar:
-6 933.05 USD (311 039 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (449.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
525.50 USD (8)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
12.43%
Maks. mevduat yükü:
47.27%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.20
Alış işlemleri:
230 (46.00%)
Satış işlemleri:
270 (54.00%)
Kâr faktörü:
1.25
Beklenen getiri:
3.44 USD
Ortalama kâr:
23.32 USD
Ortalama zarar:
-53.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-167.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 222.55 USD (5)
Aylık büyüme:
9.83%
Yıllık tahmin:
119.31%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
664.38 USD
Maksimum:
1 428.23 USD (77.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.89% (1 427.73 USD)
Varlığa göre:
36.06% (948.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 341
HK50.r 119
BTCUSD 21
BVSPX.r 11
NAS100.r 2
EURUSD+ 2
USDJPY+ 1
DJ30.r 1
ETHUSD 1
NAS100ft.r 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 2.2K
HK50.r -601
BTCUSD 104
BVSPX.r 5
NAS100.r 3
EURUSD+ 10
USDJPY+ 9
DJ30.r -6
ETHUSD -3
NAS100ft.r 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 31K
HK50.r 222
BTCUSD 247K
BVSPX.r 30K
NAS100.r 2.7K
EURUSD+ 115
USDJPY+ 143
DJ30.r -6.3K
ETHUSD -2.7K
NAS100ft.r 189
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +267.60 USD
En kötü işlem: -472 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +449.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -167.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live
0.00 × 8
Conta Real, operações em HK50, BTCUSD e Gold (XAUUSD)
İnceleme yok
2025.09.23 17:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 15:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 13:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 11:30
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.53% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 00:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 00:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 23:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 23:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 15:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 03:05
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 13:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.08 18:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.04 16:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.04 15:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.30 03:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.25 03:08
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 16:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 15:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 11:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.22% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
