Teng Fei Zhu

Gold Eur Long And Short V1

Teng Fei Zhu
0 inceleme
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -8%
Bybit-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
343
Kârla kapanan işlemler:
178 (51.89%)
Zararla kapanan işlemler:
165 (48.10%)
En iyi işlem:
72.93 UST
En kötü işlem:
-70.00 UST
Brüt kâr:
1 764.75 UST (42 479 pips)
Brüt zarar:
-1 878.24 UST (65 161 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (106.99 UST)
Maksimum ardışık kâr:
174.05 UST (4)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
27.89%
Maks. mevduat yükü:
37.26%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.29
Alış işlemleri:
177 (51.60%)
Satış işlemleri:
166 (48.40%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-0.33 UST
Ortalama kâr:
9.91 UST
Ortalama zarar:
-11.38 UST
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-131.63 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-150.26 UST (6)
Aylık büyüme:
-21.73%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
127.04 UST
Maksimum:
395.34 UST (48.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.60% (396.24 UST)
Varlığa göre:
8.72% (84.00 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 135
EURUSD+ 102
USDJPY+ 53
GBPUSD+ 19
GBPJPY+ 11
EURAUD+ 10
EURJPY+ 4
UK100 4
HK50 4
SP500 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 63
EURUSD+ 84
USDJPY+ -80
GBPUSD+ -53
GBPJPY+ -9
EURAUD+ -17
EURJPY+ 15
UK100 -103
HK50 -14
SP500 0
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 7.4K
EURUSD+ 2K
USDJPY+ -1.3K
GBPUSD+ -1.6K
GBPJPY+ -524
EURAUD+ -1.2K
EURJPY+ 1.1K
UK100 -28K
HK50 -46
SP500 -53
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +72.93 UST
En kötü işlem: -70 UST
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +106.99 UST
Maksimum ardışık zarar: -131.63 UST

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Bybit-Live
16.81 × 36
🚀 Sinyal: XAUUSD+ Uzun Vadeli Strateji | Güvenli & Etkili
📊 İşlem Çifti: XAUUSD+ (Altın/Dolar)
🔍 Strateji Hakkında:
8 yıllık backtest, pozitif getiri ve mükemmel kar eğrisi.
Giriş: Fiyat hareketi + göstergeler. Çıkış: Stokastik kinetik + RSI.
🚫 Grid/martingale YOK—düşük risk.
Otomatik, duygusuz işlem.
🎯 Kimler İçin: Uzun vadeli, istikrarlı ve şeffaf yatırımcılar.


İnceleme yok
2025.09.10 14:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 10:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 07:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 13:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.30 10:52
Share of trading days is too low
2025.05.30 10:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.30 10:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.30 09:46
Share of trading days is too low
2025.05.30 09:46
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.30 09:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.30 08:46
Share of trading days is too low
2025.05.30 08:46
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.30 07:46
Share of trading days is too low
2025.05.30 07:46
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.29 20:24
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 20:24
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 12:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.22 12:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.22 12:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.