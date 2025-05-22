- Büyüme
İşlemler:
343
Kârla kapanan işlemler:
178 (51.89%)
Zararla kapanan işlemler:
165 (48.10%)
En iyi işlem:
72.93 UST
En kötü işlem:
-70.00 UST
Brüt kâr:
1 764.75 UST (42 479 pips)
Brüt zarar:
-1 878.24 UST (65 161 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (106.99 UST)
Maksimum ardışık kâr:
174.05 UST (4)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
27.89%
Maks. mevduat yükü:
37.26%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.29
Alış işlemleri:
177 (51.60%)
Satış işlemleri:
166 (48.40%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-0.33 UST
Ortalama kâr:
9.91 UST
Ortalama zarar:
-11.38 UST
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-131.63 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-150.26 UST (6)
Aylık büyüme:
-21.73%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
127.04 UST
Maksimum:
395.34 UST (48.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.60% (396.24 UST)
Varlığa göre:
8.72% (84.00 UST)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|135
|EURUSD+
|102
|USDJPY+
|53
|GBPUSD+
|19
|GBPJPY+
|11
|EURAUD+
|10
|EURJPY+
|4
|UK100
|4
|HK50
|4
|SP500
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|63
|EURUSD+
|84
|USDJPY+
|-80
|GBPUSD+
|-53
|GBPJPY+
|-9
|EURAUD+
|-17
|EURJPY+
|15
|UK100
|-103
|HK50
|-14
|SP500
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|7.4K
|EURUSD+
|2K
|USDJPY+
|-1.3K
|GBPUSD+
|-1.6K
|GBPJPY+
|-524
|EURAUD+
|-1.2K
|EURJPY+
|1.1K
|UK100
|-28K
|HK50
|-46
|SP500
|-53
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +72.93 UST
En kötü işlem: -70 UST
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +106.99 UST
Maksimum ardışık zarar: -131.63 UST
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
🚀 Sinyal: XAUUSD+ Uzun Vadeli Strateji | Güvenli & Etkili
📊 İşlem Çifti: XAUUSD+ (Altın/Dolar)
🔍 Strateji Hakkında:
✅ 8 yıllık backtest, pozitif getiri ve mükemmel kar eğrisi.
✅ Giriş: Fiyat hareketi + göstergeler. Çıkış: Stokastik kinetik + RSI.
🚫 Grid/martingale YOK—düşük risk.
⚡ Otomatik, duygusuz işlem.
🎯 Kimler İçin: Uzun vadeli, istikrarlı ve şeffaf yatırımcılar.
İnceleme yok
