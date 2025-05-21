- Büyüme
İşlemler:
1 265
Kârla kapanan işlemler:
859 (67.90%)
Zararla kapanan işlemler:
406 (32.09%)
En iyi işlem:
23 412.25 USD
En kötü işlem:
-16 206.58 USD
Brüt kâr:
417 620.11 USD (1 137 718 pips)
Brüt zarar:
-288 710.87 USD (909 347 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (250.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
56 168.84 USD (19)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
85.61%
Maks. mevduat yükü:
11.47%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
2.33
Alış işlemleri:
978 (77.31%)
Satış işlemleri:
287 (22.69%)
Kâr faktörü:
1.45
Beklenen getiri:
101.90 USD
Ortalama kâr:
486.17 USD
Ortalama zarar:
-711.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-105.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-55 348.55 USD (9)
Aylık büyüme:
49.61%
Yıllık tahmin:
601.93%
Algo alım-satım:
79%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13 667.81 USD
Maksimum:
55 348.55 USD (33.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.47% (14 404.19 USD)
Varlığa göre:
29.59% (4 093.78 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1120
|BTCUSD
|59
|EURUSD
|24
|GBPJPY
|19
|EURJPY
|18
|USDJPY
|16
|GBPUSD
|7
|CHFJPY
|1
|NZDUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|127K
|BTCUSD
|877
|EURUSD
|897
|GBPJPY
|-4
|EURJPY
|12
|USDJPY
|17
|GBPUSD
|9
|CHFJPY
|50
|NZDUSD
|1
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|77K
|BTCUSD
|155K
|EURUSD
|115
|GBPJPY
|-841
|EURJPY
|-2.3K
|USDJPY
|-1K
|GBPUSD
|324
|CHFJPY
|296
|NZDUSD
|4
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +23 412.25 USD
En kötü işlem: -16 207 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +250.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -105.55 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.05 × 42
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.87 × 204
