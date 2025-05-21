SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / KAMAL
Kamal Awad

KAMAL

Kamal Awad
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 33 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 17%
Headway-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 265
Kârla kapanan işlemler:
859 (67.90%)
Zararla kapanan işlemler:
406 (32.09%)
En iyi işlem:
23 412.25 USD
En kötü işlem:
-16 206.58 USD
Brüt kâr:
417 620.11 USD (1 137 718 pips)
Brüt zarar:
-288 710.87 USD (909 347 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (250.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
56 168.84 USD (19)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
85.61%
Maks. mevduat yükü:
11.47%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
2.33
Alış işlemleri:
978 (77.31%)
Satış işlemleri:
287 (22.69%)
Kâr faktörü:
1.45
Beklenen getiri:
101.90 USD
Ortalama kâr:
486.17 USD
Ortalama zarar:
-711.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-105.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-55 348.55 USD (9)
Aylık büyüme:
49.61%
Yıllık tahmin:
601.93%
Algo alım-satım:
79%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13 667.81 USD
Maksimum:
55 348.55 USD (33.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.47% (14 404.19 USD)
Varlığa göre:
29.59% (4 093.78 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1120
BTCUSD 59
EURUSD 24
GBPJPY 19
EURJPY 18
USDJPY 16
GBPUSD 7
CHFJPY 1
NZDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 127K
BTCUSD 877
EURUSD 897
GBPJPY -4
EURJPY 12
USDJPY 17
GBPUSD 9
CHFJPY 50
NZDUSD 1
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 77K
BTCUSD 155K
EURUSD 115
GBPJPY -841
EURJPY -2.3K
USDJPY -1K
GBPUSD 324
CHFJPY 296
NZDUSD 4
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +23 412.25 USD
En kötü işlem: -16 207 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +250.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -105.55 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 8
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
FBS-Real-12
0.07 × 1176
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.87 × 204
17 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.24 16:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 20:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.9% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 10:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 23:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.9% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 09:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 09:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 16:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 13:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 10:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 17:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 01:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 03:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.98% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 14:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 08:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.17 23:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.17 20:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 05:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 04:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 14:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.31 11:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
