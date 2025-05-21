SinyallerBölümler
Borja Mayoral Arauz

Customer 11 High Freq

Borja Mayoral Arauz
0 inceleme
19 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -6%
ValutradesSeychelles-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 631
Kârla kapanan işlemler:
1 225 (75.10%)
Zararla kapanan işlemler:
406 (24.89%)
En iyi işlem:
20.50 EUR
En kötü işlem:
-38.86 EUR
Brüt kâr:
1 802.12 EUR (196 253 pips)
Brüt zarar:
-2 051.03 EUR (153 622 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (53.00 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
53.00 EUR (35)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
94.32%
Maks. mevduat yükü:
11.88%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
107
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.31
Alış işlemleri:
884 (54.20%)
Satış işlemleri:
747 (45.80%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-0.15 EUR
Ortalama kâr:
1.47 EUR
Ortalama zarar:
-5.05 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
40 (-599.57 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-599.57 EUR (40)
Aylık büyüme:
4.63%
Yıllık tahmin:
56.69%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
614.60 EUR
Maksimum:
795.57 EUR (19.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.03% (795.57 EUR)
Varlığa göre:
15.33% (610.88 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD+ 383
AUDCAD+ 287
USDCAD+ 233
AUDNZD+ 218
NZDCAD+ 210
GBPUSD+ 182
AUDUSD+ 101
EURCAD+ 15
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD+ 207
AUDCAD+ 104
USDCAD+ -600
AUDNZD+ 30
NZDCAD+ 44
GBPUSD+ -174
AUDUSD+ 87
EURCAD+ 26
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD+ 809
AUDCAD+ 9.8K
USDCAD+ -42K
AUDNZD+ 1.5K
NZDCAD+ 3.5K
GBPUSD+ -7.7K
AUDUSD+ 7.9K
EURCAD+ 3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +20.50 EUR
En kötü işlem: -39 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 35
Maksimum ardışık kayıp: 40
Maksimum ardışık kâr: +53.00 EUR
Maksimum ardışık zarar: -599.57 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ValutradesSeychelles-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Customer 11 High Freq
Ayda 30 USD
-6%
0
0
USD
3.8K
EUR
19
92%
1 631
75%
94%
0.87
-0.15
EUR
19%
1:200
