Liang Liang Wang

Amicici XAUUSD

Liang Liang Wang
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 16%
DPrimeVU-Live 7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
237
Kârla kapanan işlemler:
175 (73.83%)
Zararla kapanan işlemler:
62 (26.16%)
En iyi işlem:
255.45 USD
En kötü işlem:
-97.50 USD
Brüt kâr:
1 893.02 USD (71 164 pips)
Brüt zarar:
-1 446.35 USD (58 970 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (189.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
288.37 USD (6)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
30.57%
Maks. mevduat yükü:
40.68%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
0.83
Alış işlemleri:
112 (47.26%)
Satış işlemleri:
125 (52.74%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
1.88 USD
Ortalama kâr:
10.82 USD
Ortalama zarar:
-23.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-408.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-408.25 USD (5)
Aylık büyüme:
-34.08%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
539.75 USD (28.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.70% (539.75 USD)
Varlığa göre:
88.63% (854.25 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 235
Archived 1
EURUSD 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 192
Archived 255
EURUSD 0
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 12K
Archived 532
EURUSD -15
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +255.45 USD
En kötü işlem: -98 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +189.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -408.25 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DPrimeVU-Live 7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.25 15:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.14% of days out of 88 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 16:38
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 15:25
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 13:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 10:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 03:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 04:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 06:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.21 08:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 07:52
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.27 12:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.25 07:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.30 13:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.22 02:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.22 01:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.22 00:11
Share of trading days is too low
2025.05.22 00:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.21 06:29
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 4.17% of days out of the 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.21 06:29
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.17% of days out of the 24 days of the signal's entire lifetime.
