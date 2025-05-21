SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / AF Strategy 700
You Ming Xing

AF Strategy 700

You Ming Xing
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 54%
XMGlobal-Real 24
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 578
Kârla kapanan işlemler:
1 268 (49.18%)
Zararla kapanan işlemler:
1 310 (50.81%)
En iyi işlem:
51.59 USD
En kötü işlem:
-44.81 USD
Brüt kâr:
5 958.82 USD (384 347 pips)
Brüt zarar:
-5 181.12 USD (349 009 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (61.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
229.13 USD (5)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
90.64%
Maks. mevduat yükü:
12.28%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
165
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
1.99
Alış işlemleri:
1 328 (51.51%)
Satış işlemleri:
1 250 (48.49%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
0.30 USD
Ortalama kâr:
4.70 USD
Ortalama zarar:
-3.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-135.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-167.27 USD (12)
Aylık büyüme:
-25.93%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19.25 USD
Maksimum:
391.58 USD (18.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.95% (391.58 USD)
Varlığa göre:
8.14% (90.02 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD# 610
EURUSD# 600
USDJPY# 543
EURJPY# 342
EURGBP# 242
GBPJPY# 241
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD# 43
EURUSD# 277
USDJPY# 258
EURJPY# 42
EURGBP# -59
GBPJPY# 217
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD# -617
EURUSD# 18K
USDJPY# 15K
EURJPY# -9K
EURGBP# -3.6K
GBPJPY# 15K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +51.59 USD
En kötü işlem: -45 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +61.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -135.05 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.15 10:45
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.79% of days out of 146 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 19:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 07:40
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 01:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 16:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 12:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 07:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.02 21:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.26 20:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.26 08:06
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 23:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 03:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 14:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 09:49
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 07:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.13 00:18
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.21 05:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AF Strategy 700
Ayda 50 USD
54%
0
0
USD
1.2K
USD
23
99%
2 578
49%
91%
1.15
0.30
USD
28%
1:400
