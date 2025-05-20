- Büyüme
İşlemler:
76
Kârla kapanan işlemler:
57 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (25.00%)
En iyi işlem:
21.18 USD
En kötü işlem:
-30.18 USD
Brüt kâr:
77.89 USD (8 785 pips)
Brüt zarar:
-97.58 USD (7 945 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (6.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
43.94 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
64.89%
Maks. mevduat yükü:
25.55%
En son işlem:
32 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
-0.22
Alış işlemleri:
63 (82.89%)
Satış işlemleri:
13 (17.11%)
Kâr faktörü:
0.80
Beklenen getiri:
-0.26 USD
Ortalama kâr:
1.37 USD
Ortalama zarar:
-5.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-4.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-88.00 USD (3)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
31.67 USD
Maksimum:
88.00 USD (60.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
60.79% (88.00 USD)
Varlığa göre:
40.66% (47.09 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURGBP
|16
|EURJPY
|7
|GBPAUD
|5
|CADJPY
|4
|USDCHF
|4
|GBPCAD
|3
|AUDJPY
|3
|AUDUSD
|3
|AUDCAD
|3
|CHFJPY
|3
|AUDNZD
|3
|USDCAD
|3
|CADCHF
|2
|NZDJPY
|2
|EURCAD
|2
|AUDCHF
|2
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|2
|GBPCHF
|2
|EURAUD
|1
|NZDUSD
|1
|NZDCHF
|1
|EURNZD
|1
|GBPNZD
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURGBP
|-28
|EURJPY
|3
|GBPAUD
|1
|CADJPY
|0
|USDCHF
|1
|GBPCAD
|1
|AUDJPY
|-1
|AUDUSD
|1
|AUDCAD
|-1
|CHFJPY
|1
|AUDNZD
|-1
|USDCAD
|0
|CADCHF
|1
|NZDJPY
|0
|EURCAD
|2
|AUDCHF
|0
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|0
|GBPCHF
|-5
|EURAUD
|0
|NZDUSD
|1
|NZDCHF
|0
|EURNZD
|1
|GBPNZD
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURGBP
|-550
|EURJPY
|428
|GBPAUD
|111
|CADJPY
|16
|USDCHF
|85
|GBPCAD
|101
|AUDJPY
|-104
|AUDUSD
|55
|AUDCAD
|-122
|CHFJPY
|210
|AUDNZD
|-156
|USDCAD
|34
|CADCHF
|91
|NZDJPY
|63
|EURCAD
|281
|AUDCHF
|29
|GBPUSD
|133
|EURUSD
|24
|GBPCHF
|-248
|EURAUD
|18
|NZDUSD
|78
|NZDCHF
|2
|EURNZD
|165
|GBPNZD
|95
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +21.18 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +6.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.83 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
Exness-Real3
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
|0.38 × 24
VantageFXInternational-Live 2
|0.43 × 7
ICMarketsEU-Live17
|0.43 × 21
ICMarketsSC-Live24
|0.54 × 26
Exness-Real17
|0.64 × 22
ICMarketsSC-Live05
|0.65 × 139
ICMarketsSC-Live32
|0.67 × 21
ICMarketsSC-Live22
|0.70 × 145
ICMarkets-Live22
|0.73 × 226
ICMarketsSC-Live08
|0.75 × 20
ICMarketsSC-Live18
|0.79 × 325
ICMarketsSC-Live16
|0.79 × 1050
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
ICMarketsSC-Live07
|0.85 × 366
FusionMarkets-Live 2
|0.90 × 10
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
ICMarketsSC-Live09
|0.93 × 430
ICMarketsSC-Live26
|0.96 × 727
ICMarketsSC-Live23
|0.98 × 12192
ICMarketsSC-Live25
|1.00 × 4814
VantageInternational-Live 14
|1.00 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|1.08 × 25
