Derrick Oliaro Meshack

Ubuntu

Derrick Oliaro Meshack
0 inceleme
16 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -22%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
76
Kârla kapanan işlemler:
57 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (25.00%)
En iyi işlem:
21.18 USD
En kötü işlem:
-30.18 USD
Brüt kâr:
77.89 USD (8 785 pips)
Brüt zarar:
-97.58 USD (7 945 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (6.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
43.94 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
64.89%
Maks. mevduat yükü:
25.55%
En son işlem:
32 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
-0.22
Alış işlemleri:
63 (82.89%)
Satış işlemleri:
13 (17.11%)
Kâr faktörü:
0.80
Beklenen getiri:
-0.26 USD
Ortalama kâr:
1.37 USD
Ortalama zarar:
-5.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-4.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-88.00 USD (3)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
31.67 USD
Maksimum:
88.00 USD (60.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
60.79% (88.00 USD)
Varlığa göre:
40.66% (47.09 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURGBP 16
EURJPY 7
GBPAUD 5
CADJPY 4
USDCHF 4
GBPCAD 3
AUDJPY 3
AUDUSD 3
AUDCAD 3
CHFJPY 3
AUDNZD 3
USDCAD 3
CADCHF 2
NZDJPY 2
EURCAD 2
AUDCHF 2
GBPUSD 2
EURUSD 2
GBPCHF 2
EURAUD 1
NZDUSD 1
NZDCHF 1
EURNZD 1
GBPNZD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURGBP -28
EURJPY 3
GBPAUD 1
CADJPY 0
USDCHF 1
GBPCAD 1
AUDJPY -1
AUDUSD 1
AUDCAD -1
CHFJPY 1
AUDNZD -1
USDCAD 0
CADCHF 1
NZDJPY 0
EURCAD 2
AUDCHF 0
GBPUSD 1
EURUSD 0
GBPCHF -5
EURAUD 0
NZDUSD 1
NZDCHF 0
EURNZD 1
GBPNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURGBP -550
EURJPY 428
GBPAUD 111
CADJPY 16
USDCHF 85
GBPCAD 101
AUDJPY -104
AUDUSD 55
AUDCAD -122
CHFJPY 210
AUDNZD -156
USDCAD 34
CADCHF 91
NZDJPY 63
EURCAD 281
AUDCHF 29
GBPUSD 133
EURUSD 24
GBPCHF -248
EURAUD 18
NZDUSD 78
NZDCHF 2
EURNZD 165
GBPNZD 95
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +21.18 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +6.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.83 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.38 × 24
VantageFXInternational-Live 2
0.43 × 7
ICMarketsEU-Live17
0.43 × 21
ICMarketsSC-Live24
0.54 × 26
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live05
0.65 × 139
ICMarketsSC-Live32
0.67 × 21
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live08
0.75 × 20
ICMarketsSC-Live18
0.79 × 325
ICMarketsSC-Live16
0.79 × 1050
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
FusionMarkets-Live 2
0.90 × 10
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.93 × 430
ICMarketsSC-Live26
0.96 × 727
ICMarketsSC-Live23
0.98 × 12192
ICMarketsSC-Live25
1.00 × 4814
VantageInternational-Live 14
1.00 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.08 × 25
Price action trades each day
İnceleme yok
2025.09.28 18:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 19:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 16:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 16:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 16:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.19 08:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 21:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 08:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 07:06
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.44% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 06:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 09:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 22:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.10 22:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.10 14:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 22:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 21:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 10:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.25 13:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.20 13:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 08:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
