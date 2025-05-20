- Büyüme
İşlemler:
140
Kârla kapanan işlemler:
77 (55.00%)
Zararla kapanan işlemler:
63 (45.00%)
En iyi işlem:
2.71 USD
En kötü işlem:
-2.84 USD
Brüt kâr:
104.34 USD (897 011 pips)
Brüt zarar:
-69.99 USD (590 385 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (23.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
23.13 USD (12)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
3.54%
Maks. mevduat yükü:
21.80%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
34 dakika
Düzelme faktörü:
2.58
Alış işlemleri:
74 (52.86%)
Satış işlemleri:
66 (47.14%)
Kâr faktörü:
1.49
Beklenen getiri:
0.25 USD
Ortalama kâr:
1.36 USD
Ortalama zarar:
-1.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-13.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.30 USD (12)
Aylık büyüme:
16.22%
Yıllık tahmin:
196.83%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.17 USD
Maksimum:
13.30 USD (9.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.20% (11.53 USD)
Varlığa göre:
4.91% (5.09 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|104
|GBPCAD
|34
|GBPUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|31
|GBPCAD
|3
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|306K
|GBPCAD
|647
|GBPUSD
|44
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.71 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +23.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 10
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 5
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 18
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 2
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.15 × 661
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.25 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.25 × 12
top trend pro
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 49 USD
38%
0
0
USD
USD
68
USD
USD
19
100%
140
55%
4%
1.49
0.25
USD
USD
10%
1:500