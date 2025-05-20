SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / SERINO ULTIMATE TopTenTraders WMC
Leo Ance Sundara Ganda

SERINO ULTIMATE TopTenTraders WMC

Leo Ance Sundara Ganda
0 inceleme
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -7%
Weltrade-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
48
Kârla kapanan işlemler:
39 (81.25%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (18.75%)
En iyi işlem:
5.48 EUR
En kötü işlem:
-26.50 EUR
Brüt kâr:
177.32 EUR (10 185 pips)
Brüt zarar:
-198.71 EUR (11 050 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (46.01 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
46.01 EUR (10)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
43.43%
Maks. mevduat yükü:
2.54%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.28
Alış işlemleri:
17 (35.42%)
Satış işlemleri:
31 (64.58%)
Kâr faktörü:
0.89
Beklenen getiri:
-0.45 EUR
Ortalama kâr:
4.55 EUR
Ortalama zarar:
-22.08 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-50.99 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-50.99 EUR (2)
Aylık büyüme:
0.82%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
57.20 EUR
Maksimum:
77.63 EUR (24.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.23% (77.63 EUR)
Varlığa göre:
9.07% (24.71 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY 48
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY -24
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY -865
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.48 EUR
En kötü işlem: -27 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +46.01 EUR
Maksimum ardışık zarar: -50.99 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXDD-MT4 Live Server 5
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 19
FXCM-EURReal01
0.00 × 28
OctaFX-Real4
0.00 × 6
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 11
DIS-Real-01
0.00 × 28
OctaFX-Real5
0.00 × 5
BlueberryMarkets2-Real2
0.00 × 17
AxioryAsia-01Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 33
0.00 × 28
GKFXPrime-Live-1
0.00 × 28
AUSMarkets-Live
0.00 × 3
ECNTrade-Live
0.00 × 9
XMTrading-Real 7
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 55
VantageFX-Live 3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 20
RSGFinance-Live
0.00 × 13
TitanFX-04
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 10
TMGM.TradeMaxAU-Live1
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Tradeview-Markets Live 2
0.00 × 12
482 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Thank you for visiting our signal

We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.

We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.

If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.

Regards
3T & FXGP Team








İnceleme yok
2025.09.28 10:25
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.31 09:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.28 12:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.03 14:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.03 13:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.20 06:32
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.05.20 06:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.20 06:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SERINO ULTIMATE TopTenTraders WMC
Ayda 50 USD
-7%
0
0
USD
279
EUR
18
100%
48
81%
43%
0.89
-0.45
EUR
24%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.