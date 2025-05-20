SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / AUDUSDER
Hai Yang Wu

AUDUSDER

Hai Yang Wu
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 93%
ECMarkets-Live05
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
486
Kârla kapanan işlemler:
457 (94.03%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (5.97%)
En iyi işlem:
11.83 USD
En kötü işlem:
-21.60 USD
Brüt kâr:
762.78 USD (39 060 pips)
Brüt zarar:
-117.56 USD (7 782 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
124 (112.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
308.92 USD (89)
Sharpe oranı:
0.57
Alım-satım etkinliği:
92.97%
Maks. mevduat yükü:
8.66%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
23.62
Alış işlemleri:
258 (53.09%)
Satış işlemleri:
228 (46.91%)
Kâr faktörü:
6.49
Beklenen getiri:
1.33 USD
Ortalama kâr:
1.67 USD
Ortalama zarar:
-4.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-27.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-27.32 USD (13)
Aylık büyüme:
16.81%
Yıllık tahmin:
203.93%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
27.32 USD (2.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.63% (27.32 USD)
Varlığa göre:
26.87% (128.99 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD 256
AUDCAD 132
XAUUSD 34
USDJPY 27
GBPJPY 13
EURJPY 7
EURUSD 6
GBPUSD 6
XAGUSD 4
AUDNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD 440
AUDCAD 66
XAUUSD 68
USDJPY 20
GBPJPY 20
EURJPY 7
EURUSD 4
GBPUSD 4
XAGUSD 15
AUDNZD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD 13K
AUDCAD 7.4K
XAUUSD 4.4K
USDJPY 2.5K
GBPJPY 1.9K
EURJPY 786
EURUSD 294
GBPUSD 397
XAGUSD 157
AUDNZD 34
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.83 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 89
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +112.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -27.32 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ECMarkets-Live05" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ECMarkets-Live06
0.00 × 2
GoMarkets-Real 10
0.68 × 244
ICMarketsSC-Live32
2.83 × 6
İnceleme yok
2025.07.29 12:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.14 19:36
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.06.06 02:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.22 10:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.22 09:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.20 10:09
Share of trading days is too low
2025.05.20 10:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.20 02:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 02:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 02:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.20 02:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.20 02:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AUDUSDER
Ayda 30 USD
93%
0
0
USD
205
USD
19
0%
486
94%
93%
6.48
1.33
USD
27%
1:500
