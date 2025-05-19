- Büyüme
İşlemler:
173
Kârla kapanan işlemler:
118 (68.20%)
Zararla kapanan işlemler:
55 (31.79%)
En iyi işlem:
3.19 USD
En kötü işlem:
-6.85 USD
Brüt kâr:
111.32 USD (11 656 pips)
Brüt zarar:
-70.89 USD (6 109 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (39.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
39.71 USD (32)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
4.30%
Maks. mevduat yükü:
20.93%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.92
Alış işlemleri:
71 (41.04%)
Satış işlemleri:
102 (58.96%)
Kâr faktörü:
1.57
Beklenen getiri:
0.23 USD
Ortalama kâr:
0.94 USD
Ortalama zarar:
-1.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-13.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.70 USD (14)
Aylık büyüme:
9.23%
Yıllık tahmin:
112.25%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.64 USD
Maksimum:
21.10 USD (18.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.01% (20.98 USD)
Varlığa göre:
10.48% (11.90 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|74
|GBPUSD
|38
|EURUSD
|27
|USDCHF
|24
|EURGBP
|10
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|39
|GBPUSD
|-7
|EURUSD
|8
|USDCHF
|1
|EURGBP
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4.5K
|GBPUSD
|-315
|EURUSD
|1K
|USDCHF
|387
|EURGBP
|-53
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.22 × 9
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
FusionMarkets-Demo
|0.40 × 5
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.46 × 118
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
XMTrading-MT5 3
|0.77 × 5652
|
Exness-MT5Real3
|0.77 × 62
|
ICMarketsSC-MT5
|0.79 × 7042
|
Exness-MT5Real8
|0.83 × 902
|
Exness-MT5Real12
|0.83 × 147
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
